Zu viel um die Ohren? - Smarte Hilfe für daheim (AUDIO)

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:Für Kinder ist Weihnachten die schönste Zeit des Jahres: Klar, es gibtGeschenke. Die gibt's zum Geburtstag aber auch! Das Besondere an dieserJahreszeit ist, dass alles so gemütlich wirkt, obwohl das Wetter meistens jaschon eher ein bisschen mau ist, überall funkeln Lichter und es duftet so schönnach Zimt und Tannenzweigen und Gänsebraten. Wenn man erwachsen ist, bekommt mandavon allerdings nicht ganz so viel mit, weiß Oliver Heinze.Sprecher: Die Zeit der Besinnlichkeit bedeutet für viele erst mal Eins: Stress.Denn bevor es wirklich besinnlich werden kann, ist - zusätzlich zum normalenWahnsinn - noch jede Menge zu tun.O-Ton 1 (Umfrage 1: Was steht bei Ihnen in der (Vor)weihnachtszeit alles an?, 14Sek.): Frau: "Auf jeden Fall Geschenke kaufen für die ganze Familie. Plätzchenbacken." Mann: "Geschenke einpacken! Weihnachtsbaum besorgen. Schön schmücken.Alles gemütlich machen." Frau: "Dieses Jahr mache ich selber eine großeWeihnachtsfeier für meine Angestellten." Mann: "Dann mache ich das so, dass ichfür den Nachbarn jedes Jahr den Weihnachtsmann auch spiele."Sprecher: Als ob das noch nicht reichen würde, muss man zu Hause gerade jetztAugen und Ohren eigentlich überall haben.O-Ton 2 (Umfrage 2: Was kann in der Vorweihnachtszeit so alles passieren, wennman nicht aufpasst?, 21 Sek.): Frau: "Weihnachtsbaum gerade geschmückt und dieKatze hatte nichts Besseres, als in den Weihnachtsbaum zu springen." Mann: "Ichals Kind hab halt immer so am Tisch, wenn keiner geguckt hat, die Tannenzweigegenommen und dann schön über die Kerzen gehalten." Frau: "Als wir die Plätzchengebacken haben, sind die ziemlich verkokelt aus dem Ofen gekommen." Mann: "UnserHund, der hat einmal die Geschenke aufgerissen, die wir gerade eingepackthatten. Das war natürlich für die Kinder dann ziemlich doof."Sprecher: Zum Glück gibt es inzwischen smarte Helferlein, damit man sich nichtmehr vierteilen muss. Mit einer kleinen Allround-Kamera kann man problemlos denÜberblick behalten, erklärt Carolin Pfanne von Canary:O-Ton 3 (Carolin Pfanne, 23 Sek.): "Eine smarte Kamera wie zum Beispiel dieCanary View kann definitiv dabei helfen, von überall, egal wo man ist, dasZuhause im Blick zu behalten. Man kann z.B. nach den Kindern schauen, ob die gutnach Hause gekommen sind. Schauen, ob die Haustiere Unsinn anstellen. Oder ebenjetzt zur Weihnachtszeit nachsehen, was die Plätzchen im Ofen machen oder ob derWeihnachtsbaum noch steht. Und natürlich ist sie auch ein Schutz vor ungebetenenGästen."Sprecher: Das geht natürlich nur, wenn Ihre Kamera einige wichtige Eigenschaftenmitbringt.O-Ton 4 (Carolin Pfanne, 36 Sek.): "Eine wirkliche Hilfe kann eine Kamera nurdann sein, wenn sie keine zusätzliche Arbeit macht, sie also wirklich leicht zuinstallieren und zu bedienen ist. Außerdem ist wichtig, dass die Kamera eineAlarmfunktion besitzt, sodass sie sofort eine Benachrichtigung schicken kann,sobald ein Geräusch oder eine Bewegung erkannt wird. Wichtig sind einNachtsicht-Modus für gestochen scharfe Bilder auch in der Nacht. Und einmöglichst weiter Winkel, sodass auch wirklich viel vom Raum mit aufgenommenwird. Außerdem ist es praktisch, dass die Kamera einen Lautsprecher und einMikrofon integriert hat, sodass man nicht nur hören kann was zuhause passiert,sondern auch mit dem Zuhause sprechen kann."Abmoderationsvorschlag:Ein zweites Paar Augen und Ohren, da wo man es braucht - dann kann man sichendlich auch mal um die schönen Seiten von Weihnachten kümmern. Von Canarygibt's übrigens noch andere Ausführungen. Was die alles können, finden Sie imNetz unter canary.is/de.Pressekontakt:Alexander HaukSenior Communication ManagerSmartfrog Services GmbHMohrenstr. 34 // 10117 BerlinPhone: +49-30-2201227-11 // Fax: +49-30-220122799 //Mobile: +49 177 33 73 871alexander.hauk@smartfrog.comwww.smartfrog.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137722/4453118OTS: Canary CamsOriginal-Content von: Canary Connect, Inc., übermittelt durch news aktuell