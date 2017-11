Zu viel gefeiert und geschlemmt? Zeit für eine Frühjahrs-Detox-Kur! / Ganzheitliche Entgiftung mit Luvos-Heilerde imutox / Kostenlose Leser-Aktion - jetzt Mitmach-Paket anfordern! (FOTO)

Friedrichsdorf (ots) -So schön es ist, zusammen zu feiern - gesunde Ernährung siehtanders aus: Die letzten Wochen waren von Glühwein, Weihnachtsgans undDominosteinen geprägt, an Silvester wurde mit dem ein oder anderenGläschen Sekt das neue Jahr begrüßt... Bei vielen Menschen zeigensich nun die Folgen: Sie fühlen sich müde und schlapp, die Haut istunrein. Oft führt die Belastung auch zu einer erhöhtenInfektanfälligkeit. Zeit für eine Detoxkur, die den Körper vonSchlacken und Schadstoffen befreit und wieder für Energie undWohlbefinden sorgt! Mit Luvos-Heilerde imutox lässt sich der Körperganz einfach zuhause entgiften - ganzheitlich von innen und vonaußen.Heilerde bindet Gifte und SchwermetalleDie naturreine Luvos-Heilerde imutox hat dank ihrer einzigartigenZusammensetzung aus wertvollen Mineralien und Spurenelementen eineausgeprägte Bindungsfähigkeit. In Form von Pulver, Granulat oderKapseln eingenommen, kann sie belastende Umweltgifte, Schwermetalle,Weichmacher, Bakterien- und Schimmelpilzgifte aus der Nahrung binden.Diese werden dann auf natürlichem Wege ausgeschieden. Auch kann sieals mineralischer Katalysator zellschädigende freie Radikale aus derNahrung abbauen. Das schützt den Organismus vor oxidativem Stress,der für viele Krankheiten verantwortlich ist. Damit eignet sichLuvos-Heilerde imutox für die tägliche Entgiftung von innen.Nebenwirkungen sind keine bekannt.Detox mit GenussMachen Sie zuhause eine 5-Tage-Detox-Kur zur Entgiftung - für mehrEnergie und Wohlbefinden. Eine detaillierte Detox-Anleitung erhaltenSie kostenlos unter www.luvos.de. Die Broschüre enthält leckereRezepte für fünf Tage sowie Tipps zur Ernährung, zu ganzheitlicherKörperpflege, aktivierender Bewegung und mentalem Detoxen.Entgiftung von außen unterstützenEine ideale Ergänzung ist die gebrauchsfertige Paste vonLuvos-Heilerde imutox mit Kapuzinerkresse: Sie entgiftet die Haut undverringert Belastungen durch die Umwelt. Zum regelmäßigenHaut-Detoxing trägt man die Paste auf von der Umwelt beanspruchteKörperpartien wie Gesicht, Hals, Dekolleté und den Rücken auf. BeimTrocknen entsteht eine Sogwirkung. Die Durchblutung der Haut wirdverbessert, sie wird wieder mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgtund kann aufatmen. Schädliche Giftstoffe und Schlacken können nochbesser über die Poren ausgeschieden werden. Zusätzlich lässt sich diezarte Gesichtshaut mit der SOS-Detox-Maske von Luvos mit Seefenchelund Heilerde verwöhnen. Sie reinigt porentief, bindet Feinstaub undSchadstoffe und sorgt für einen leuchtenden Teint.Mehr Informationen unter www.luvos.dePreise und Bezugsquellen: Luvos-Heilerde imutox ist in Apotheken,Reformhäusern, ausgewählten Drogerien und Bio-Fachgeschäftenerhältlich. Preis: Granulat mit 50 Portionsbeuteln ca. 15,99 EUR,Pulver 380 g ca. 9,99 EUR, 180 Kapseln ca. 26,45 EUR, Paste 370 g ca.9,49 EUR. Luvos SOS-Detox-Maske, Sachet mit 2 Anwendungen ca. 1,19EUR.Mitmachaktion für Ihre Leser: Mini-Detox-KurDie Luvos-Heilerde-Gesellschaft bietet Ihrer Redaktion einekostenlose Detox-Mitmachaktion für Ihre Leserinnen und Leser inKooperation mit der Deutschen Fastenakademie an. Für die fünftägigeMini-Detox-Kur für zwischendurch, die Ihre Leser zuhause durchführenkönnen, erhalten die Teilnehmer ein Komplett-Detox-Paket mitLuvos-Heilerde imutox zum Einnehmen, einer Heilerde-Paste zum SkinDetoxing, einer SOS Detox-Maske und einer begleitendenAnleitungsbroschüre für eine 5-Tage Detox-Kur. Wir stellen Ihnendiese Mitmachaktion kostenlos zur Verfügung. Vereinbaren Sie mit unsIhre Leseraktion. Eine kurze Mail oder ein Anruf genügen.Pressekontakt:Luvos Heilerde-GesellschaftAriane Kaestnerpresse@luvos.deTel. 06175/9323 20Original-Content von: Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell