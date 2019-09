Bei zu viel Stress am Arbeitsplatz helfen Gespräche mit guten Freunden

Hamburg (ots) - Was tun Arbeitnehmer, wenn der Stress amArbeitsplatz zu hoch wird? Gespräche sind der Schlüssel zurEntlastung - das ergab eine repräsentative Umfrage desMeinungsforschungsunternehmens Civey im Auftrag des FürstenbergInstituts. So gaben 26 Prozent der Befragten an, sich mit der Familieoder guten Freunden auszutauschen und Rat einzuholen, wennjobbedingte Belastungen steigen. Ein weiteres Viertel der 2.500Teilnehmer sprechen das Problem direkt am Arbeitsplatz an. "Eine guteEntscheidung", ist Reinhild Fürstenberg, Gesundheitswissenschaftlerinund Geschäftsführerin des gleichnamigen Instituts überzeugt. "Phasenmit hohem Arbeitsaufkommen treten in nahezu jedem Job auf. Kritischwird es, wenn dieses Pensum zum Dauerzustand wird und Körper undSeele in eine Erschöpfungsspirale geraten, die sich verselbständigtund letztlich zum Burnout führen kann." Entsprechend wichtig sei es,frühzeitig die eigenen Stressfaktoren zu erkennen, herauszufinden, woErholung und Ausgleich möglich ist und mit dem Arbeitgeber insGespräch zu gehen. Speziell Führungskräfte vernachlässigten aufgrundihrer hohen Arbeitsbelastung häufig ihre eigene Regeneration. Dochfür immer mehr Führungskräfte heiße gute Führung auch gesundeSelbstführung, weiß Reinhild Fürstenberg zu berichten, die mit ihremsystemischen Beratungsunternehmen Mitarbeiter und Führungskräftedarin unterstützt, auch bei großen Herausforderungen im Beruflichenund Privaten gesund, fröhlich und leistungsstark zu bleiben.Rund 20 Prozent der Umfrageteilnehmer suchen bei Stress im JobAusgleich beim Sport. Auch wenn es nach einem langen Arbeitstagoftmals schwerfällt, sich aufzuraffen, hilft gerade moderatesTraining dabei, den Alltagsstress abzubauen sowie die Laune zu hebenund ist damit häufig die bessere Alternative zur Couch.Nur 7,4 Prozent der Befragten denken an die nächste Auszeit undbuchen einen Urlaub, trinken Alkohol (5 Prozent) oder gehen zurBelohnung Shoppen (knapp 4 Prozent).Der Abdruck der Ergebnisse ist unter Nennung des Auftraggebers"Fürstenberg Institut" kostenfrei.Pressekontakt:Fürstenberg Institut GmbHBerit Sbirinda-WenkTel: 040/38 08 20-0E-Mail: berit.sbirinda-wenk@fuerstenberg-institut.deOriginal-Content von: Fürstenberg Institut, übermittelt durch news aktuell