Zu viel Deutschland im Depot: Weniger Rendite und stärkere Schwankungen als mit internationaler Geldanlage sind die Folgen (FOTO)

Berlin (ots) -- Deutsche Aktien werden von heimischen Anlegern übergewichtet- International machen deutsche Aktienwerte nur drei Prozent aus- Umfangreiche Analyse der Quirin Privatbank zum Weltspartag 2018Nur rund drei Prozent des Gesamtwertes aller an den weltweitenBörsen gehandelten Aktien entfallen auf in Deutschland börsennotierteFirmen. Doch kaum jemand kennt diese international vergleichsweisegeringe Bedeutung. Die Folge: Wenn deutsche Anleger versuchen, ihrGeld weltweit gestreut anzulegen, investieren sie regelmäßig viel zugroße Teile ihres Depots in deutsche Aktien."Dieses Phänomen haben uns inzwischen hundertfache Depotanalysenbestätigt, die wir für Interessenten außerhalb unseres Kundenstammsin den vergangenen vier Jahren in Deutschland gemacht haben", erklärtPhilipp Dobbert, Chefvolkswirt der Quirin Privatbank. So liegt indiesen Vermögens-Checks der Quirin Privatbank (siehewww.quirinprivatbank.de/vermoegens-check) der Anteil deutscher Aktienim Schnitt bei fast 50 % aller Einzelwerte in den Depots. "Und wirhaben nicht einmal einen unter hundert Anlegern gefunden, der wenigerals drei Prozent seines Depotvolumens in deutsche Aktienwerteinvestiert hat", berichtet Philipp Dobbert.Welche Nachteile eine zu starke Gewichtung deutscher Aktien habenkann, zeigt ein Beispiel: Im Schnitt der fünf Jahre zwischen Oktober2013 und Oktober 2018 kam der DAX-Index auf einen Wertzuwachs von7,34 % - gerechnet ohne Kauf- und Depotkosten für Anleger(1). DieQuirin Privatbank bietet dagegen eine Anlage in börsennotierteIndexfonds (ETFs) und Anlageklassefonds, gewichtet nach derinternationalen Bedeutung weltweiter Aktienmärkte. Die Performancedieser Geldanlage betrug im beschriebenen Fünfjahreszeitraum - selbstnach Kostenabzug - im Schnitt 8,41 % (2). Hierfür mussten Anlegerbereit sein, 100 % ihres Vermögens in Aktien anzulegen undSchwankungen in Kauf zu nehmen."Unsere Kunden konnten also mit einer Aktienanlage nach derrelativen Bedeutung internationaler Börsen deutlich mehr Renditeerzielen als mit einem Investment in den DAX. Und das bereits unterBerücksichtigung aller Kosten, die bei der genannten DAX-Rendite nochfehlen", erklärt Chefvolkswirt Dobbert. Bei einem Depotwert von200.000 Euro macht die Renditedifferenz von 1,07 % per anno auf fünfJahre gerechnet bereits ein Ertragsplus von über 10.900 Euro aus. Einweiterer Vorteil: Die Schwankungen des Depotwertes fallen bei einerbreiteren Verteilung deutlich geringer aus als bei der Konzentrationauf nur wenige weltweite Märkte wie etwa nur Deutschland.(1) Indexrendite vom 30.9.2013 bis 30.9.2014 in Höhe von 10,24 %,vom 30.9.2014 bis 30.9.2015 von 1,96 %, vom 30.9.2015 bis 30.9.2016von 8,8 %, vom 30.9.2016 bis 30.9.2017 von 22,05 % und vom 30.9.2017bis 30.9.2018 von -4,54 %(2) Kundenperformance Markt-Portfolio 100/0 vom 30.9.2013 bis30.9.2014 in Höhe von 12,73 %, vom 30.9.2014 bis 30.9.2015 von 1,34%, vom 30.9.2015 bis 30.9.2016 von 10,16 %, vom 30.9.2016 bis30.9.2017 von 11,27 % und vom 30.9.2017 bis 30.9.2018 von 6,95 %.Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit - frühereWertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftigeErgebnisse.