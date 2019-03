vhs-Lernportal als digitales Lehrwerk für Integrationskurse zugelassen

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)hat das vhs-Lernportal als Lehrwerk für Integrationskurse anerkannt.Das kostenfreie Portal ist damit das einzige digitale Angebot, dasals kurstragendes Lehrwerk offiziell zugelassen ist.Die digitalen Lernmaterialien sind für den Präsenzunterricht undBlended Learning-Kurse konzipiert und umfassen 36 Lektionen mit rund3.400 Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene (Niveau A1-B1). Siebasieren auf dem Rahmencurriculum für Integrationskurse und bereitensystematisch auf den Deutsch-Test für Zuwanderer vor. Dieelektronischen Übungen ermöglichen den Lernenden Lesen, Hören,Schreiben und Sprechen zu trainieren, ebenso wie Wortschatz undGrammatik.Lehrkräfte können das digitale Lehrwerk in ihrem Unterrichteinsetzen. "Die Online-Übungen helfen dabei, in heterogenenLerngruppen entsprechend der Bedürfnisse der Lernenden zudifferenzieren und fördern deren Autonomie und Motivation", erläutertCelia Sokolowsky vom Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV), der dasvhs-Lernportal entwickelt hat. Wenn das automatisierte Üben inE-Learning-Phasen stattfinde, könne die Präsenzzeit im Kurs zudemnoch besser für kommunikative und produktive Spracharbeit genutztwerden, ergänzt Sokolowsky.Darüber hinaus bietet die Plattform Zugewanderten die Möglichkeit,selbstständig zu lernen, etwa um nach einem Präsenzkurs weiter zuüben oder Wartezeiten auf Deutschkurse zu überbrücken. Die Lernendenwerden dabei von Online-Tutorinnen und -Tutoren unterstützt. Da dasLernportal für die Nutzung auf Smartphones und anderen mobilenGeräten optimiert wurde, ist das Lernen jederzeit und an jedem Ortmöglich.Der Deutschlernbereich im neuen vhs-Lernportal löst dieLernplattform ich-will-deutsch-lernen.de (iwdl.de) ab, die bereitsals Lehrwerk für den Integrationskurs zugelassen war. BeidePlattformen wurden mit Förderung durch das Bundesministerium fürBildung und Forschung (BMBF) von Deutschen Volkshochschul-Verbandentwickelt.vhs-Lernportal: https://vhs-lernportal.dePressekontakt:Celia SokolowskyProjektleitungTel.: 0228 97569-151E-Mail: sokolowsky@dvv-vhs.deOriginal-Content von: Deutscher Volkshochschul-Verband, übermittelt durch news aktuell