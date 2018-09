"Die versteckte Kamera": Steven Gätjen präsentiert Samstagabendshow im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -In "Die versteckte Kamera" treten am Samstag, 15. September 2018,20.15 Uhr, wieder deutsche Unterhaltungs- und Sportgrößen in denWettbewerb um den besten eigenen Film mit versteckter Kamera. StevenGätjen führt durch die Show im ZDF.Ob Vanessa Mai an der Tankstelle, Bülent Ceylan auf demCampingplatz, Jörg Pilawa auf Bootstour oder Sasha beim kleinstenKonzert seiner Karriere - die Prominenten zeigen Höchstleistungen aufungewohntem Terrain. Mit von der Partie sind neben Vanessa Mai,Bülent Ceylan, Sasha und Jörg Pilawa auch Janine Kunze, Antoine MonotJr., Jeanette Biedermann, Martin Rütter, Stefan Mross, StephanieStumph und Jürgen Vogel.Wer am Ende der Show die Trophäe für den besten Film mitversteckter Kamera in den Händen halten wird, entscheiden dieZuschauer im Theater am Marientor in Duisburg, die für ihrenpersönlichen Lieblingsfilm abstimmen können.Pressemappe: https://ly.zdf.de/XqI/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/verstecktekameraPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell