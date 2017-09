MIT verlangt in Dieselkrise nun doch Hardware-Nachrüstung

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

NüRNBERG (dts Nachrichtenagentur) - Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU und CSU (MIT) will den Druck auf die Automobilindustrie erhöhen. Für den Bundesmittelstandstag am Wochenende in Nürnberg wurde laut eines Berichts des Nachrichtenmagazins Focus ein Antrag vorbereitet, in dem die Wirtschaftspolitiker ausdrücklich mit der Verpflichtung zur Hardware-Nachrüstungen drohen, wenn die Konzerne nicht zu realistischeren Angaben der Emissionswerte kommen. Die Industrie müsse Vertrauen zurückgewinnen, indem sie vorgeschriebene Abgaswerte im Prüfstand ohne Manipulationen einhalte und den "Unterschied zwischen Laborwerten und Realemissionen spürbar reduziert", zitiert Focus aus dem Entwurf.

"Wenn dies mit Softwareupdates nicht gewährleistet werden kann, muss eine Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Fahrzeughersteller erfolgen, sofern diese technisch möglich und sinnvoll ist." Fahrverbote zu Lasten der Verbraucher seien abzulehnen. Zu dem Mittelstandstag werden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer erwartet. Bisher hat die Unionsspitze eine Pflicht zu Hardware-Nachrüstungen abgelehnt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur