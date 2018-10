Der vergessene Mondrian / Museum Wiesbaden zeigt erste Mondrian-Retrospektive im Rhein-Main-Gebiet (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Das Museum Wiesbaden zeigt vom 26. Oktober 2018 bis 17. Februar2019 die erste groß angelegte Retrospektive zum Schaffen desniederländischen Malers Piet Mondrian im Rhein-Main-Gebiet. 49Gemälde und 11 Grafiken zeichnen anhand von 8 thematisch gegliedertenAusstellungsräumen den Werdegang des niederländischen Malers nach,von den Anfängen in der naturalistischen Malerei bis zur absolutenGegenstandslosigkeit. Arbeiten von Bart van der Leck und FriedrichVordemberge-Gildewart sowie Korrespondenz Mondrians ergänzen dieSchau."Ich konstruiere auf einer Fläche Linien und Farbkombinationen mitdem Ziel, die allgemeine Schönheit möglichst bewusst darzustellen.Die Natur (beziehungsweise das, was ich sehe) inspiriert mich; ichmöchte jedoch der Wahrheit möglichst nahe kommen und deshalb allesabstrahieren, bis ich zum Fundament (einem immer noch äußerlichenFundament!) der Dinge gelange." Piet Mondrian (1872-1944) beschreibt1914 seinen Zwischenschritt hin zu den streng geometrischen, inPrimärfarben ausgeführten Werken als Abstraktionen der Natur undseines Erfahrungsfeldes. Die Gemälde gelten heute als Ikonen dermodernen Kunst; der niederländische Maler zählt zu den wichtigstenKünstlern der Klassischen Moderne.Was im kollektiven Gedächtnis zu einem OEuvre moderner,rasterförmiger Arbeiten verschmilzt, ist das Ergebnis eines langenProzesses der Rekonstruktion von Natur durch die Malerei. Mondrianvermochte es, in seinem Spätwerk die Essenz seiner weniger bekannten,naturalistischen Landschaftsmalerei auf Primärfarben und geometrischeRaster und Formen zu reduzieren. Natur und Konstruktion beschäftigenden Künstler, der zunächst im Stil der Haager Schule, späterangelehnt an sein zwischen-zeitliches holländisches Vorbild Vincentvan Gogh malte, sein ganzes Leben lang. Ansichten von Windmühlen,Bäumen und Bauern-gehöften charakterisieren das künstlerischeSchaffen Piet Mondrians vor seiner neoplastischen Schaffensperiode ab1921. Doch auch im Spätwerk des Künstlers spiegeln sich diese frühenArbeiten wider, die intensive Auseinandersetzung mit der Natur istdas Fundament der neoplastischen Rasterbilder - auch wenn derNaturbezug visuell nicht mehr nachvoll-ziehbar ist. Die Natur undihre Konstruktion bleiben trotz des hohen Grades der Abstraktionstets fest miteinander verbunden: "Um eine Harmonie zu erzielen,sollte die Kunst sich nicht nach der äußeren Erscheinung der Natur,sondern nach deren Wesen richten." Piet Mondrian, 1941Das Museum Wiesbaden stellt mit Piet Mondrian - Natur undKonstruktion (26. Oktober 2018 - 17. Februar 2019) in engerKooperation mit dem Gemeentemuseum Den Haag einen Maler vor, derhinsichtlich des radikalen Umbruchs an der Schwelle des 19. und 20.Jahrhunderts eine entschei-dende Rolle spielt. Anhand von achtStationen stellt die Retrospektive schrittweise alleEntwicklungsstufen Mondrians vor - ausgehend von der naturalistischenMalerei Mitte der 1890er-Jahre, über eine abstrahierende Phasezwischen 1908 und 1917 bis hin zur abstrakten, gegenstandslosenMalerei der 1920er- und 1930er-Jahre. Ausgewählte Arbeiten von Bartvan der Leck treten mit den 47 Gemälden und 10 Zeichnungen undAquarellen Mondrians in Diskurs. Darüber hinaus ermöglichen Briefeund Postkarten an seinen Freund Friedrich Vordemberge-GildewartEinblicke in die Gedanken-welt des Malers.Zur Ausstellung erscheint ein gleichnamiger Katalog beim WienandVerlag, Köln (ISBN: 978-3-86832-463-1, Preis: 32,- EUR).Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft von Wepke Kingma,Botschafter des Königreichs der Niederlande und wird gefördert durchden Kulturfonds Frankfurt RheinMain.Laufzeit der Ausstellung: 26. Oktober 2018 - 17. Februar 2019https://museum-wiesbaden.de/mondrianPressekontakt:Susanne Löfflersusanne.loeffler@museum-wiesbaden.deTel.: 0611/335 2189Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 WiesbadenOriginal-Content von: Museum Wiesbaden, übermittelt durch news aktuell