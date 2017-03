Die vergessene Hungerkatastrophe / Dürre in Äthiopien: 5,7 Millionen Menschen benötigen dringend Nahrungsmittel, um nicht zu verhungern (FOTO)

München (ots) -5,7 Millionen Menschen sind in Äthiopien nach der verheerendenDürre im Jahr 2015 nach wie vor von Hunger bedroht und aufNahrungsmittelhilfe angewiesen. Darauf hat am Mittwoch (8. März 2017)Peter Renner von der Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe vor Journalisten in Berlin hingewiesen. "Wir müssendringend handeln - sonst besteht die Gefahr, dass Menschenverhungern", so Renner, der u. a. für die Projektarbeit derOrganisation in Äthiopien zuständig ist.Eine Dürre von diesem Ausmaß hat Äthiopien seit über 30 Jahrennicht mehr erlebt. Ganze Ernten verdorrten. Die Vorräte wurdenaufgebraucht, Tiere wurden verkauft oder starben. Die Regenfälleblieben auch im vergangenen Jahr in einigen Regionen Äthiopiensdeutlich hinter den Erwartungen zurück. Durch die Wasserknappheiterreichten die Ernten nicht die notwendigen Erträge. Millionen vonKindern, Frauen und Männer sind nun weiter dringend aufNahrungsmittelhilfe angewiesen. "Leider ist die humanitäre Situationin dem Land am Horn von Afrika in Deutschland viel zu unbekannt undwenig präsent", sagt Peter Renner.Die Stiftung Menschen für Menschen wird die seit November 2015laufenden Nothilfemaßnahmen in der äthiopischen Region Agarfaverlängern, dort verteilt die Organisation Nahrungsmittel. Aktuellwerden noch ca. 16.500 Menschen von der Äthiopienhilfe unterstützt.Monatlich werden pro Person 15 kg Getreide, 1,5 kg Hülsenfrüchte und0,5 Liter Speiseöl verteilt. Kleinkinder, schwangere und stillendeFrauen bekommen außerdem proteinreiche Ergänzungsnahrung (Famix).Maßnahmen zur nachhaltigen Ernährungssicherheit dringend notwendig"Dürreperioden können wir nicht verhindern. Aber wenn FamilienVorräte anlegen können oder wenn die Felder genügend Ertrag bringen,schwächt das die Folgen solcher Klimakatastrophen deutlich ab. Dasist das Ziel unserer integrierten ländlichen Entwicklungsprojekte.Hier lehren wir effektive Anbau- und Bewässerungsmethoden undverteilen ertragreiches Saatgut", erklärt Peter Renner.Im Rahmen der sogenannten integrierten landwirtschaftlichenEntwicklungsprojekte stellt Menschen für Menschen den Bauernfamilienverbessertes Saatgut für Getreide oder neue Gemüsesorten zurVerfügung. In Trainings werden den Menschen technischfortschrittliche Anbaumethoden gezeigt. Sie erhalten damit eineverbesserte Kenntnis über nachhaltige Anbau- undBewässerungsmethoden. In Zusammenarbeit mit der Bevölkerung werdenBewässerungsanlagen, Wasserreservoire, Nachtspeicher und Staubeckengebaut, Boden- und Wasserkonservierungsmaßnahmen (Terrassierungen,Dämme) sowie biologische Konservierungsmaßnahmen (mit tiefwurzelndenPflanzen, z.B. Vetivergras) durchgeführt. Tausende von Baumsetzlingenwerden in Aufforstungsprogrammen gepflanzt. Dies führt zu einernachhaltigen Landwirtschaft und somit zu Ernährungssicherheit.Weitere Informationen unter: CIA World FactbookInformationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.deÜber Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 35 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass...?". Die Stiftungträgt durchgängig seit 1993 das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 740festangestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Pressekontakt:Stiftung Menschen für MenschenLisa-Martina KerscherBrienner Straße 4680333 MünchenE-Mail: lisa.kerscher@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-87Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen f?r Menschen, übermittelt durch news aktuell