Mainz (ots) -Warum verdient ein Krankenpfleger weniger als ein Banker? Wiesoverdienen Männer mehr als Frauen? Und unterscheiden sich die Gehälterin Ost und West noch? "ZDFzeit" macht den großen Check: Wie fair sindDeutschlands Löhne? In der Dokumentation "Das verdient Deutschland -Der große Gehälter-Vergleich", die erstmals am Dienstag, 23. Oktober2018, 20.15 Uhr, im ZDF zu sehen ist, treffen Menschen mit denunterschiedlichsten Berufen aufeinander und lüften ihrGehaltsgeheimnis.Laut einer Umfrage weiß nur jeder fünfte Deutsche, wie viel er imVerhältnis zu seinen Kollegen verdient. "ZDFzeit" vergleicht dieLohntüten: Wird wirklich nur nach Leistung bezahlt? Seit dem 6.Januar 2018 haben Arbeitnehmer die Möglichkeit, Transparenz über ihrGehalt beim Arbeitgeber anzufordern und die Höhe der Gehälter vonKollegen zu erfahren. Die Idee dahinter: Mehr Transparenz bringt mehrGerechtigkeit bei der Lohnverteilung. Allerdings wird dasEntgelttransparenzgesetz bislang kaum genutzt, wie eine Nachfrage desZDF für diese Dokumentation ergab: Vattenfall zählt eine Anfrage, RWEzwei, Adidas ein "paar wenige", Daimler vereinzelte. Bei derDeutschen Bahn sind es dreizehn gewesen - bei rund 200.000Mitarbeiterinnen im Inland. BMW verzeichnete 35 Nachfragen bei 91.000Beschäftigten.Die "ZDFzeit"-Dokumentation beleuchtet auch den sogenannten"Gender Pay Gap" - den Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen.In einer wissenschaftlichen Studie wurden die Ursachen untersucht: 60Prozent der Frauen ließen sich bei simulierten Vorstellungsgesprächenauf ein Gehalt unter ihrem Wunscheinkommen ein. Bei den Männern warenes gerade mal 30 Prozent.Die Unterschiede bei der Bezahlung haben auch historische Gründe:"ZDFzeit" zeigt, wie sich die Joblandschaft und mit ihr die Löhne undGehälter seit den Wirtschaftswunderjahren verändert haben. Zudemfragt "ZDFzeit": Wie war die Situation in der DDR? Waren diesozialistischen Einheitslöhne gerechter? Fest steht: Fast 30 Jahrenach der Wiedervereinigung gibt es in Sachen Gehalt noch eindeutliches Gefälle zwischen West und Ost. Das zeigt sich auch beimAufeinandertreffen von zwei Kfz-Mechanikern in der "ZDFzeit"-Doku:Der eine arbeitet im Osten, der andere im Westen, und beide haben diegleiche Berufserfahrung sowie eine vergleichbare Ausbildung. Trotzdembeträgt der Lohnunterschied fast 900 Euro. Die Gründe sindvielfältig, ein wichtiger Punkt ist die Tarifbindung: InOstdeutschland gibt es weit weniger tarifgebundene Jobs als imWesten.