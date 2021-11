vdp unterstützt Brancheninitiative ECORE (ESG Circle of Real Estate) / ECORE-Scoring-Modell schafft Transparenz und Vergleichbarkeit nachhaltiger Gebäude und Portfolios

Berlin (ots) -Der Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp) ist der Brancheninitiative ECORE beigetreten. Ziel der im Jahr 2020 gegründeten Initiative und ihrer mittlerweile rund 115 Mitglieder ist die Entwicklung eines einheitlichen und branchenübergreifenden Standards zur Überprüfung der ESG-Konformität von Immobilien jeglicher Nutzungsart. Zu diesem Zweck wird ein Scoring-Modell zur Messung der Nachhaltigkeit von Immobilien und Immobilienportfolios entwickelt, das die Belange sowohl der Investoren als auch der immobilienfinanzierenden Banken abdeckt. 2022 soll das Scoring für Finanzinstitute zur Verfügung stehen. Das ECORE-Scoring bildet u.a. die Klimaziele des Pariser Klimaschutzabkommens ab und adressiert die Gebäudekriterien der EU-Taxonomie.Sascha Kullig, Mitglied der Geschäftsleitung des vdp, erklärt: "Das ECORE-Scoring sorgt für eine größtmögliche Markttransparenz, was wir als Verband der immobilienfinanzierenden Banken sehr begrüßen. Durch die Einbeziehung von Investoren und Banken in die Entwicklung des Scorings wird gewährleistet, dass ESG-Daten, die bereits beim Erwerb oder Bau erhoben werden, auch für Finanzierungszwecke genutzt werden können und den Anforderungen unserer Mitgliedsbanken entsprechen. So werden Transparenz und Einheitlichkeit über die gesamte Immobilienbranche geschaffen, Synergien gehoben und Mehrfacherhebungen vermieden."Thomas Wenzel, Partner bei Bell Management Consultants, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, den vdp, der mehr als 40 Pfandbriefbanken in Deutschland vertritt, in unserer Initiative begrüßen zu dürfen. Der vdp, als einer der Spitzenverbände der Deutschen Kreditwirtschaft, kann mit seinem Engagement für eine breitere Akzeptanz des ECORE-Scorings-Models in der Branche sorgen. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg die Immobilienwirtschaft CO2-neutral auszurichten."Pressekontakt:Carsten DickhutT +49 30 20915-320E dickhut@pfandbrief.deFranziska RoedersteinT +49 30 20915-380E roederstein@pfandbrief.deOriginal-Content von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V., übermittelt durch news aktuell