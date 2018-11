vdp-Index: Leicht verlangsamter Preisanstieg am deutschen Immobilienmarkt

Berlin (ots) -- vdp-Immobilienpreisindex steigt im dritten Quartal 2018 um 7,3Prozent- Jens Tolckmitt: "Noch ist es zu früh, um von einer Trendwende zusprechen. Setzt sich diese Entwicklung jedoch fort, bestätigtsie unsere zu Jahresbeginn aufgestellte Prognose einesverlangsamten Preisanstiegs. Eine harte Korrektur amWohnungsmarkt erwarten wir nach wie vor nicht."Auch im dritten Quartal 2018 setzte sich der Preisanstieg auf demdeutschen Immobilienmarkt fort. So legte der auf Basis echterTransaktionsdaten ermittelte Immobilienpreisindex des Verbandsdeutscher Pfandbriefbanken (vdp) im Vergleich zum Vorjahresquartal um7,3 Prozent zu nach Anstiegen von 8,3 Prozent im zweiten Quartal und8,8 Prozent im ersten Quartal.Wohnimmobilien verteuerten sich im Bundesdurchschnitt um 7,4 % imVergleich zum 3. Quartal des Vorjahres. Zu dieser Entwicklung trugenMehrfamilienhäuser mit einem Preisanstieg von 6,8 % bei, selbstgenutztes Wohneigentum verteuerte sich um 8,1 %. DieTop-7-Wohnungsmärkte zeigten mit einem Preisanstieg von 8,8 % dabeierwartungsgemäß eine höhere Dynamik als der Gesamtmarkt. Die starkenBevölkerungszuwächse der vergangenen Jahre vor allem in denMetropolen und Schwarmstädten Deutschlands führen zu einer nach wievor hohen Nachfrage nach Wohnraum. Jedoch erscheint die Diskrepanzzwischen den Wachstumsraten der Top-7-Märkte und dem Gesamtmarktweniger ausgeprägt als noch in den Vorquartalen. Dies lässt sichunter anderem darauf zurückführen, dass auch die Ballungsräumeaußerhalb der Top-7-Städte mittlerweile hohe Preissteigerungenerreicht haben, während es für die Top-7 Anzeichen für ein Abflachendes Wachstums gibt.Die Preise für gewerbliche Immobilien sind im dritten Quartal um6,8 % gestiegen. Hier bestimmte erneut die Nachfrage nachBüroimmobilien das Geschehen. Der entsprechende Preisindex legte um9,6 Prozent zu. Deutlich verhaltener entwickelten sich die Preise fürEinzelhandelsimmobilien, die sich gegenüber dem Vorjahresquartal um1,5 Prozent verteuerten.Im Vergleich zum Vorjahr ist die Preisentwicklung damitunverändert aufwärtsgerichtet. Gleichzeitig ist im Jahresverlauf 2018ein leichtes Abflachen der Dynamik in einzelnen Marktsegmenten zubeobachten. "Noch ist es zu früh, um von einer Trendwende zusprechen. Setzt sich diese Entwicklung jedoch fort, bestätigt sieunsere zu Jahresbeginn aufgestellte Prognose eines verlangsamtenPreisanstiegs", sagte Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer desVerbands deutscher Pfandbriefbanken. "Eine harte Korrektur amWohnungsmarkt erwarten wir nach wie vor nicht. Angesichts der bereitshohen Preisniveaus zeugt ein Plus von 7,4 % am deutschenWohnungsmarkt weiterhin von einer dynamischen Entwicklung", soTolckmitt weiter.Über den vdp-ImmobilienpreisindexDer Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) veröffentlichtvierteljährlich auf Basis konkreter Transaktionszahlen Miet- undPreisindizes zur Entwicklung der Wohn- und Gewerbeimmobilienmärkte.Der durch das Analysehaus vdpResearch erstellte Index ist Bestandteilder Immobilienpreisbeobachtung der Deutschen Bundesbank. Grundlagebilden die von über 600 Kreditinstituten der deutschenFinanzwirtschaft eingelieferten Transaktionsdaten zu ihremImmobilienfinanzierungsgeschäft.Die Entwicklung der Teilmärkte sowie sämtliche Indexdaten zu deneinzelnen vdp-Immobilienpreisindizes (2003 - 2018) einschließlichGrafiken und Tabellen sind in der zugehörigen Publikationdargestellt. Eine differenzierte Betrachtung der regionalenTOP-7-Wohnungsmärkte inkl. aller Teilsegmente (selbst genutztesWohneigentum und Mehrfamilienhäuser) stellt vdpResearch zudem unterwww.vdpresearch.de bereit.Pressekontakt:Yvonne Sternkopf+49 30 20915-380sternkopf@pfandbrief.deOriginal-Content von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e. V., übermittelt durch news aktuell