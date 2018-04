vdpResearch-Immobilienmarktmonitoring: Der Aufwärtstrend der Immobilienpreise setzte sich 2017 mit deutlich regionalen Unterschieden fort

Berlin (ots) -Die Preise für Wohn- und Gewerbeimmobilien erfuhren im vergangenenJahr erneut eine spürbare Verteuerung. Fasst man die Ergebnisse derRegionalmärkte zusammen, zeigt sich, dass sich in Deutschlandgelegene Wohn- und Gewerbeimmobilien 2017 erneut kräftig verteuerten.Die einzelnen Objektarten betrachtet ergeben sich dabei folgendeaggregierten Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr:- Ein- und Zweifamilienhäuser: 5,5 %- Eigentumswohnungen: 6,8 %- Mehrfamilienhäuser: 7,9 %- Büroimmobilien: 6,2 %- Handelsimmobilien: 2,9 %- Lager-Logistik-Immobilien: 4,1 %- Gemischt genutzte Objekte: 5,4 %Betrachtet man beispielhaft das Segment der Eigentumswohnungenzeigt sich, dass alle 401 Landkreise 2017 eine positivePreisentwicklung verzeichneten. Die Steigerungsraten wiesen dabeieine breite Streuung aufweisen und bewegten sich in einer Spanne von0,2 bis 15,6 %.Anhand der Grafik wird deutlich, dass der Großteil der Landkreiseeine Steigerungsrate von 4 bis 8 % zu verzeichnen hatte. Ein Plus vonüber 8 % wurde in 32 Stadt- und Landkreisen registriert, wobei dieStädte Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg, Stuttgart und Köln sogarzweistellige Steigerungsraten zu verbuchen hatten. "Insbesondere inden prosperierenden Ballungszentren, die seit Jahren eine hoheNettozuwanderung aufweisen, sind Immobilien rar, mit der Folge, dassdie Preise hier erneut am stärksten gestiegen sind", erklärte Dr.Franz Eilers, Leiter der Immobilienmarktforschung der vdpResearchGmbH. Steigerungsraten unter 2 % waren in rund 10 % der Landkreisefestzustellen.Die regionale Immobilienpreisentwicklung wird im neuenMarktmonitoring der vdpResearch für das Jahr 2017 nun bereits dasachte Jahr in Folge bis auf Postleitzahlenebene dargestellt. DieseDaten werden mittlerweile von mehr als 90 % der in Deutschlandtätigen Kreditinstitute zur Überwachung ihrer Immobilienwerte nachArtikel 208 (3) der Capital Requirement Regulation (CRR) verwendet.Danach müssen die Werte von Gewerbeimmobilien mindesten einmal imJahr und die von Wohnimmobilien alle drei Jahre überwacht werden,wenn sie als Kreditsicherheit fungieren.Pressekontakt:vdpResearch GmbHHildegard HöhlichGeorgenstraße 2210117 Berlinhoehlich@vdpresearch.deOriginal-Content von: vdpResearch, übermittelt durch news aktuell