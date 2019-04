vdpResearch-Immobilienmarktmonitoring 2019: Weitere hohe Dynamik am Immobilienmarkt mit deutlichen regionalen Unterschieden

Berlin (ots) -Obwohl die Volkswirtschaft im vergangenen Jahr eine leichteEintrübung verzeichnete, hat sich der Teuerungsprozess am deutschenImmobilienmarkt ungebrochen fortgesetzt. Hier und da hat sich derPreisanstieg jedoch ein wenig abgeschwächt. Dies ist das Ergebnis desneuen Marktmonitoring der vdpResearch GmbH, welches die regionaleImmobilienpreisentwicklung auf Postleitzahlenebene abbildet.Die einzelnen Objektarten betrachtet ergeben sich dabei folgendeaggregierten Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr:- Ein- und Zweifamilienhäuser: 8,2 %- Eigentumswohnungen: 5,8 %- Mehrfamilienhäuser: 9,0 %- Büroimmobilien: 7,7 %- Handelsimmobilien: 1,7 %- Lager-Logistik-Immobilien: 2,5 %- Gemischt genutzte Objekte: 4,4 %Auf dem Wohnungsmarkt ist die Dynamik der Preisentwicklung nachwie vor regional sehr unterschiedlich. Betrachtet man allein dasSegment "Selbst genutztes Wohneigentum", wo die Preisentwicklung vonEigentumswohnungen und Eigenheimen zusammengefasst betrachtet wird,wurden 2018 Steigerungsraten in einer Spanne von 1,4 % bis rund 11 %ermittelt. Spitzenreiter ist dabei Berlin. In München und Hamburg hatsich das Wachstum dagegen etwas abgeschwächt hat. Wie dienachfolgende Karte zeigt, hat dagegen in beiden Fällen derPreisanstieg in den angrenzenden Landkreisen an Dynamik zugenommen.Auf die regionalen Unterschiede angesprochen erklärt Dr. FranzEilers, Leiter der Immobilienmarktforschung der vdpResearch:"Grundsätzlich ist die Preisentwicklung in engem Zusammenhang mit derwirtschaftlichen und demografischen Entwicklung zu sehen.Gleichzeitig ist eine hohe Übereinstimmung der Entwicklung der Preiseund Mieten festzustellen. Allerdings kommt es zu einem asymmetrischenVerhalten. In Kreisen mit rückläufigen Einwohnerzahlen liegen dieWachstumsraten der Mieten und Preise nahe beieinander. In den starkwachsenden Kreisen und zuzugsstarken kreisfreien Städten steigen diePreise weit stärker als die Mieten. Hier besteht mittlerweile einehohe Preis-Miet-Differenz."Im gewerblichen Bereich spiegelt sich die Dominanz derBig-7-Städte auf dem Büroinvestmentmarkt auch in der Preisentwicklungwider. Ebenso verzeichneten B-Standorte wie beispielsweise Leipzigund Bonn und Städte wie Potsdam und Karlsruhe einenüberdurchschnittlich starken Preisanstieg.Mittlerweile ermittelt die vdpResearch zum neunten Mal dieregionale Immobilienpreisentwicklung. Die Ergebnisse werden von mehrals 90 % der in Deutschland tätigen Kreditinstitute zur Überwachungihrer Immobilienwerte nach Artikel 208 (3) der Capital RequirementRegulation (CRR) verwendet. Danach müssen die Werte vonGewerbeimmobilien mindestens einmal im Jahr und die vonWohnimmobilien alle drei Jahre überwacht werden, wenn sie alsKreditsicherheit fungieren.Pressekontakt:vdpResearch GmbHHildegard HöhlichGeorgenstraße 2210117 Berlinhoehlich@vdpresearch.deOriginal-Content von: vdpResearch, übermittelt durch news aktuell