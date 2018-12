vdek schließt Vertrag zum verkürzten Versorgungsweg

Mainz (ots) - Zum 1. Dezember 2018 tritt ein Vertrag des Verbandsder Ersatzkassen e.V. (vdek) in Kraft, der den "verkürztenVersorgungsweg" enthält. Zum vdek gehören Barmer Ersatzkasse,DAK-Gesundheit, HEK - Hanseatische Krankenkasse, Handelskrankenkasse,Kaufmännische Krankenkasse und die Techniker Krankenkasse.Der Hörakustiker, der an der verkürzten Versorgung mitwirkt, stehtfür den Patienten in der Regel nicht persönlich zur Verfügung. DerHNO-Arzt schaltet ihn nur elektronisch in der Praxis dazu. Eineunmittelbare Anpassung durch den Hörakustiker ist damit nichtgewährleistet. Beim "verkürzten Versorgungsweg" erhält der Patientdas Hörgerät vom HNO-Arzt in Kooperation mit einem Versandhändler(der auch Hörakustiker ist) direkt in der Arztpraxis ab. Dafürbezahlt ihn nicht wie früher der Hörakustiker, sondern dieKrankenkassen.Der sog. "verkürzte Versorgungsweg" wurde wegen der Besorgnisunzulässiger Kooperationen zwischen Ärzten und Hilfsmittelerbringern("Kick-Back"-Geschäfte; "Einweiser-, Fangprämien" etc.) nachmehrfachen Gesetzesänderungen abschließend und unter engenVoraussetzungen in § 128 Abs. 4, 4a und 4b SGB V geregelt. Dem liegtdie Meinung des Gesetzgebers zugrunde, dass die Ärzte grundsätzlichunbeeinflusst von eigenen finanziellen Interessen über die Verordnungvon Hilfsmitteln, hier Hörgeräte, entscheiden sollen. Wenn derHNO-Arzt an seiner eigenen Verordnung doppelt verdienen kann, bestehtdie Gefahr, dass er sich nicht nur von medizinischen Gründen leitenlässt. Der vom vdek als "neu" angepriesene Versorgungsweg ist nichtneu. Zahlreiche Gesetzesvorhaben und Gerichtsverhandlungen haben sichmit dem Thema auseinandersetzen müssen. Auch der Bundesgerichtshofhat im Jahre 2011 verlangt, dass der Patient nicht einseitig auf einebestimmte Versorgungsart verwiesen wird (Az: 13.01.2011 - I ZR111/08).Schließlich untersagt die Handwerksordnung dem HNO-Arzt aus gutemGrund, vollständige Hörsystemversorgungen durchzuführen. DerBundesgerichtshof hat dazu schon im Jahre 2000 festgestellt: "DieFeineinstellung des Hörgeräts ist [...] nicht Sache des behandelndenHNO-Arztes [...], sondern wird von einem Hörgeräteakustiker [...]vorgenommen.""Beim verkürzten Versorgungsweg wird für schlechte Qualität gutesGeld ausgegeben. Eine kontinuierliche Nachsorge durch den Arzt istnach Ansicht der Bundesinnung kaum möglich. Gründe dafür sind: zulange Wartezeiten, falscher Umgang mit Reklamation, zu wenig Raum, umauf den Kunden eingehen zu können", so Jakob Stephan Baschab,Hauptgeschäftsführer der Bundesinnung der Hörakustiker. "Es geltendie wettbewerbs-, sozial- und strafrechtlichen Bedingungen. Daranwird auch ein vdek-Vertrag nichts ändern.", so Baschab weiter.Pressekontakt:V.i.S.d.P.: Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR, Wallstraße 5,55122 Mainz, www.biha.de, Tel. 06131 96560-28, Dr. Juliane Schwoch,E-Mail: schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell