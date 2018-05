vbw zum Jahrestag der Amtsübernahme von Präsident Macron - Brossardt mahnt strikte Einhaltung der Subsidiarität an

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. hat zum Jahrestag der Amtsübernahme des französischenPräsidenten Emmanuel Macron am 14. Mai die Bedeutung der AchseBerlin-Paris für die Weiterentwicklung der EU betont. "Wir begrüßengrundsätzlich die besonders von Emmanuel Macron vorangetriebeneDebatte um die Zukunft der EU. Die Bundesregierung muss jetzt imSchulterschluss mit Frankreich ihren Beitrag zur ZukunftsfähigkeitEuropas leisten. Wir brauchen in einigen Feldern mehr Europa, etwabei der Verteidigung, bei der Sicherheit oder beim Thema Migration.Auch bei der Handelspolitik, die ja bereits Sache der EU ist, mussEuropa geeint und damit stärker auftreten. Das zeigt sich gerade imHandelsstreit mit den USA", sagte vbw Hauptgeschäftsführer BertramBrossardt."Dort allerdings, wo die Vorstellungen Macrons - und die derKommission - auf mehr Staat, mehr Steuern und mehr Umverteilung zuLasten Deutschlands hinauslaufen, dürfen wir diesen Weg nichtmitgehen. Außerdem wenden wir uns klar gegen eine Stärkung derSozialen Säule der EU. Sozialpolitik ist und bleibt Sache derMitgliedsstaaten", stellte Brossardt klar.Nach der Überzeugung der vbw muss die EU der Zukunft sich auf ihreStärken besinnen. "Eine starke EU werden wir nur erreichen, wennjedes Land für seine Schulden, seine Wettbewerbsfähigkeit und seinenArbeitsmarkt selbst verantwortlich ist. Nur das bringt nachhaltigesWachstum und Arbeitsplätze, senkt die Schuldenlast jedes einzelnenMitgliedstaats - und erhöht das Gewicht Europas gegenüber den anderengroßen Wirtschaftspartnern in der Welt", betonte Brossardt.Institutionelle Reformen wie die Einsetzung einesEU-Finanzministers lehnt die vbw ab ebenso wie einen auf Umverteilungausgerichteten Haushalt für die Eurozone. Diese würden aus Sicht dervbw Deutschland einseitig belasten und die Währungsunion schwächen.Stattdessen setzt die vbw auf konkrete Wachstumsprojekte. Brossardt:"Die EU braucht eine innovationsorientierte Finanzpolitik, dieWeiterentwicklung des digitalen und des Energiebinnenmarkts sowie dieStärkung der Handelspolitik. Es gilt, mit einer starken europäischenStimme für den Abbau von Handelshemmnissen einzutreten und neueAbsatz- und Beschaffungsmärkte für europäische Unternehmen zuerschließen", so Brossardt abschließend.Kontakt:Rafael Freckmann, 089-551 78-375, rafael.freckmann@ibw-bayern.de,www.vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell