vbw würdigt ihren Ehrenpräsidenten Dr.-Ing. Eberhard von Kuenheim zum 90. Geburtstag

München (ots) - Anlässlich des 90. Geburtstags desEhrenpräsidenten der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V., Dr.-Ing. Eberhard von Kuenheim, würdigt die vbw heute den Jubilarmit einem festlichen Abendessen. Der Ehrenpräsident wurde am 02.Oktober 90 Jahre alt.vbw Präsident Alfred Gaffal bezeichnete von Kuenheim als eineherausragende Persönlichkeit der bayerischen und bundesdeutschenWirtschaft: "Herr von Kuenheim ist ein Vorbild. Sein Name istuntrennbar mit dem Aufstieg Bayerns zu einem führenden Industrielandverbunden. Und es waren die leisen Töne, mit denen Herr von Kuenheimso viel bewegt hat, ohne lautes Poltern und Showeffekte. Er hat dasFührungspersonal in den Unternehmen immer wieder daran erinnert,gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen."Gaffal hob zudem die Bedeutung von Kuenheims für die Verbände inBayern hervor. "Eberhard von Kuenheim hat diese nachhaltig geprägtund war maßgeblich daran beteiligt, unsere Verbände auf ein neuesFundament zu stellen."Von Kuenheim war Präsident des vbw-Vorgänger-Verbandes LBI(Landesverband der Bayerischen Industrie). An dessen Spitze stand ervon 1977 bis 1982 und von 1984 bis 1992. Außerdem war er imVorstandskreis der Vereinigung der Arbeitgeberverbände in Bayern(VAB), der zweiten Vorläuferorganisation der vbw. An derVerschmelzung von LBI und VAB zur vbw im Jahr 1998 hatte ermaßgeblichen Anteil. Gaffal: "Nicht zuletzt dank seines Engagementsist es gelungen, die vbw zu gründen. Heute wissen wir: Dies war derBeginn einer echten Erfolgsstory. Ich danke ihm für diesenweitsichtigen Schritt, der die Schlagkraft der bayerischen Wirtschaftdeutlich erhöht hat." Seit 1998 ist von Kuenheim Ehrenpräsident dervbw.Eberhard von Kuenheim hat wie kein anderer die Entwicklung der BMWAG geprägt. Von 1970 bis 1993 war von Kuenheim Vorstandsvorsitzenderder BMW AG und anschließend bis 1999 Aufsichtsratsvorsitzender desMünchener Automobilunternehmens. In dieser Zeit stieg BMW zu einemder renommiertesten Automobilbauer der Welt auf. "Einer der größtenErfolge der Industriegeschichte hat ihren Ursprung in einer Personvon natürlicher Autorität, überlegener Weitsicht sowie mit einemunnachahmlichen Gespür für Talente und Entwicklungen", sagte Gaffal.