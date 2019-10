München (ots) - vbw Präsident Wolfram Hatz hat auf derdiesjährigen "Bayerischen Wirtschaftsnacht" die "Kultur desVertrauens und Zutrauens" zwischen Politik und Wirtschaft in Bayerngewürdigt. "Wir haben seit der letzten Wirtschaftsnacht gemeinsam mitder Bayerischen Staatsregierung wichtige Projekte auf den Weggebracht, zum Beispiel die `Fachkräftesicherung+´. Den Umweltpaktweiten wir zum Klima- und Umweltpakt aus. Und wir ziehen mit derStaatsregierung bei der Umsetzung der Hightech Agenda Bayern an einemStrang", sagte Hatz in Anwesenheit von Ministerpräsident Dr. MarkusSöder, vielen Mitgliedern des bayerischen Kabinetts und rund 400weiteren Gästen in den Eisbach-Studios.Den Klimakompromiss der Bundesregierung bezeichnete Hatz alsSchritt in die richtige Richtung: "Der Beschluss setzt überwiegendauf marktwirtschaftliche Instrumente und stützt damit die Konjunkturin schwieriger Zeit." Hatz stellte klar, dass sich die vbw zuNachhaltigkeit und Klimaschutz bekennt. Gleichzeitig wies er daraufhin, dass die Grundlagen für einen effektiven Klimaschutz vorher vonder Wirtschaft entwickelt werden müssen. "Das gelingt nur mit einemvernünftigen Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem", so Hatz.Er machte darauf aufmerksam, dass Deutschland selbst mit demRadikalsten aller Klimaschutzprogramme die Welt nicht wird rettenkönnen. "Aber wenn wir der Welt zeigen, dass Klimaschutz Wohlstandsichert und Jobs schafft, werden uns andere Länder folgen. Verbotesind daher der falsche Weg. Stattdessen müssen wir auf Technologieund Innovation setzen."Mit Blick auf die Bundespolitik rief Hatz zu mehr Elan bei derBewahrung der Grundlagen des Wohlstands in Deutschland und beimAbwenden eines Wirtschaftsabschwungs auf. Er kritisierte, dass sichhier immer mehr eine Kultur des Misstrauens gegenüber Wirtschaft undUnternehmern breitmacht. "Jüngste Beispiele sind die Pläne für einUnternehmensstrafrecht, die unsere Betriebe unter Generalverdachtstellen, und die immer weiter ausufernden Aufzeichnungspflichten",sagte Hatz. Er stellte klar: "Es sind die Unternehmen, dieArbeitsplätze in unserem Land schaffen. Es sind die Unternehmen, diemit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Steuernerwirtschaften, die unser Land am Laufen halten, und die einen großenBeitrag zum Erhalt des sozialen Friedens leisten."Pressekontakt:Andreas Ebersperger, Tel. 089-551 78-373,E-Mail: andreas.ebersperger@ibw-bayernOriginal-Content von: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell