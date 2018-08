München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. finanziert 100 Deutschlandstipendien über drei Jahre hinweg.Die vbw unterstützt die Universitätsstiftung der TechnischenUniversität München (TUM) mit insgesamt 540.000 Euro und ist damit absofort "Partner of Excellence" der TUM. vbw Präsident Alfred Gaffalerklärte: "Die bayerische Wirtschaft braucht hervorragendausgebildete Hochschulabsolventen und herausragendeForschungsergebnisse. Wissen ist unser wichtigster 'Rohstoff' inBayern und Deutschland. Es ist die Basis für Innovationen und damitfür den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit bayerischer Unternehmen.Deshalb engagieren wir uns gerne für Nachwuchstalente."Die Voraussetzung für eine gute Hochschulbildung ist einzukunftsfähiges Hochschulsystem. Bayern hat dafür in den vergangenenJahren einen erfolgreichen Modernisierungsprozess an denUniversitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Ganggesetzt, der die Hochschulen im nationalen und internationalenWettbewerb stärkt. Die gestarteten Reformen - angefangen beimBologna-Prozess über das duale Studium, die Stärkung derinternationalen Ausrichtung bis hin zur Hochschulautonomie - sind vonder vbw befürwortet und mitgestaltet worden. "Trotz dieser Reformensteht das bayerische Hochschulsystem vor zahlreichenHerausforderungen. Diese müssen bewältigt werden, um den Spitzenplatzzu halten und weiter auszubauen. Insbesondere die rasantenEntwicklungen der Digitalisierung verändern die Anforderungen an dieHochschulen im Freistaat in Forschung und Lehre", mahnte Gaffal.Die TUM Universitätsstiftung wurde auf Initiative von TUMPräsident Professor Wolfgang A. Herrmann im Jahr 2010 ins Lebengerufen. 46 Gründungsstifter haben den Grundstock der Stiftungangelegt. Seit 2010 ist die Anzahl der Stifter auf 127 angewachsen.Zu ihnen gehören neben den Alumni und Freunden der TUM auchPrivatpersonen und so genannte institutionelle Stifter wie die vbw.Pressekontakt:Ulla Wolfshöfer, Tel. 089-551 78-391,E-Mail: ulla.wolfshoefer@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell