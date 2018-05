Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) - Die ab 31. Mai 2018 möglichen Diesel-Fahrverbotebetrachtet die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. alsGefahr für den Automobil- und Wirtschaftsstandort sowiekontraproduktiv unter dem Aspekt der geltenden CO2-Gesetzgebung inEuropa.vbw Präsident Alfred Gaffal: "Betriebe und Pendler sind auf dieNutzung ihrer Fahrzeuge existenziell angewiesen. Wer einen Dieselgekauft hat, setzt zu Recht auf Bestandsschutz. Weder für denEinzelnen noch für die Mehrzahl der Betriebe ist eine kurzfristigeFlottenmodernisierung finanzierbar. Diesel-Fahrverbote wären nichtsanderes als kalte Enteignung."Die aktuelle Kampagne gegen den Diesel, eine Technologie, in derDeutschland weltweit führend ist, gefährdet nach Meinung der vbw dieWettbewerbsfähigkeit des deutschen und bayerischenAutomobilstandortes. "Die Automobilindustrie ist einer derwichtigsten Investitions-, Wachstums- und Innovationstreiber inDeutschland und in Bayern. Wenn wir diese starke Stellung erhaltenwollen, müssen wir auch in Zukunft auf einen Technologiemix mit einemstarken Anteil des Verbrennungsmotors setzen. Er wird zumindestmittelfristig - gerade unter dem Aspekt des Klimaschutzes - eineentscheidende Rolle spielen und darf nicht verteufelt werden. DieCO2-Gesetzgebung in Europa macht es erforderlich, dass wir auchmittelfristig auf Diesel-Motoren angewiesen sind. Fahrverbote sinddaher kontraproduktiv", mahnte Gaffal.Die vbw begrüßt, dass sowohl die Bayerische Staatsregierung alsauch das Umwelt- und Gesundheitsreferat der Landeshauptstadt Münchenpauschalen Diesel-Fahrverboten eine Absage erteilt haben. Dasbayerische Umweltministerium bestätigte, dass der zulässige Grenzwertvon 200 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Stunde an allenMessstationen in Bayern eingehalten werde und der Trend derJahresgrenzwerte für NO2-Konzentrationen in der Umwelt fallend sei."Die Entwicklung zeigt, dass die verschiedenen Maßnahmen greifen.Statt pauschaler Fahrverbote brauchen wir intelligenteMobilitätskonzepte. Auch die von der Staatsregierung geplanteFörderung des Öffentlichen Personennahverkehrs und die Umstellung derFlotten städtischer Nutzfahrzeuge und Taxis auf umweltfreundlichereAntriebe sind richtige und zielführende Maßnahmen", so Gaffalabschließend.Kontakt:Rafael Freckmann, 089-551 78-375, rafael.freckmann@ibw-bayern.de,www.vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell