vbw mahnt Zukunftssicherung des Automobilstandortes Deutschland an - Gaffal fordert Innovationsstrategie von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. wendet sich entschieden gegen die anhaltende Kampagne gegen denDiesel. Sie sieht darin eine Gefährdung des AutomobilstandortesDeutschland.Nach Angaben des Statistischen Landesamtes gibt es allein inBayern in der Branche "Herstellung von Kraftwagen undKraftwagenteilen" rund 230 Betriebe mit über 200.000 Beschäftigten.Weitere 200.000 Arbeitsplätze hängen im Freistaat von derAutomobilindustrie ab: In Handel und Dienstleistung sowie beiUnternehmen anderer Branchen, die der Fahrzeugindustrie zuliefern,wie zum Beispiel dem Maschinenbau. "Die Automobilindustrie ist einerder wichtigsten Investitions-, Wachstums- und Innovationstreiber inDeutschland. Wenn wir diese starke Stellung erhalten wollen, müssenwir auch in Zukunft auf einen Technologiemix mit einem starken Anteildes Verbrennungsmotors setzen. Er wird zumindest mittelfristig -gerade unter dem Aspekt des Klimaschutzes - eine entscheidende Rollespielen und darf nicht verteufelt werden. Die CO2-Gesetzgebung inEuropa macht es erforderlich, dass wir auch mittelfristig aufDiesel-Motoren angewiesen sind. Fahrverbote sind daherkontraproduktiv. Wir müssen uns der Verantwortung bewusst sein, diealle Beteiligten in dieser Frage haben und diese unverhältnismäßigeDebatte wieder in geordnete Bahnen lenken", erklärte vbw PräsidentAlfred Gaffal.Die von Seiten der Deutschen Umwelthilfe hoch emotionalisierteDiskussion um den Diesel zeigt nach Einschätzung der vbw, wie sehrsich verschiedene Seiten von einer sachlichen Auseinandersetzung umein wichtiges Zukunftsthema für unser Land entfernt haben. "Beimanchen Akteuren wie der Deutschen Umwelthilfe muss man sich fragen,von welchen Interessen sie geleitet sind. Sie ist weder einewissenschaftliche Institution noch eine Behörde. Sie finanziert sichaus Abmahngebühren sowie durch Mittel von der EU-Kommission und vonBundes- und Landesministerien. Toyota, mit geringem Dieselanteil,gehört ebenfalls zu den Spendern", so Gaffal.Auch die Erhebung der Emissionswerte muss nach Meinung der vbwrechtlich einwandfrei erfolgen, da sie die Basis für Maßnahmen zurLuftreinhaltung sind. "Klar ist, dass keinerlei belastender Eingriffauf einer ungesicherten Faktenbasis erfolgen kann. Darüber hinausgilt aber, dass selbst korrekt gemessene Grenzwertüberschreitungenkeineswegs automatisch Fahrverbote rechtfertigen würden. Hier istzwingend der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, wieletztlich auch das Bundesverwaltungsgericht in seiner EntscheidungEnde Februar dieses Jahres betont hat", so Gaffal.Als wenig plausibel bezeichnet es die vbw, dass mit 40 Mikrogrammpro Kubikmeter die Grenzwerte für NO2-Konzentrationen in der Umwelt,auch an dicht befahrenen Straßen, teils erheblich niedriger sind alsam Arbeitsplatz. Laut Bundesgesundheitsblatt sind in Büros bis zu 60Mikrogramm pro Kubikmeter Innenraumluft als "maximaleArbeitsplatz-Konzentration" (MAK) erlaubt, an Produktionsstättensogar 950 Mikrogramm. "Grundsätzlich fehlen für die festgelegtenGrenzwerte wissenschaftlich-medizinische Belege, ab wann einetatsächliche Gesundheitsgefährdung vorliegt. Auch Experten aus diesemBereich, wie die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie, attestieren,dass es noch reichlich Forschungsbedarf zur Luftverschmutzung gibt",betonte Gaffal.Die vbw warnt, dass fragwürdige Untersuchungsmethoden,übervorsichtige Grenzwerte und darauf basierende Klagewellen undderen Folgen Wohlstand und Arbeitsplätze in Deutschland gefährden."Dazu darf es nicht kommen. Der Fahrzeug- und Automobilbau ist eineSchlüsselindustrie für Deutschland. Um die Automobilindustriezukunftssicher zu machen und Arbeitsplätze zu sichern, braucht es fürden Strukturwandel eine gemeinsame Innovationsstrategie vonWirtschaft, Wissenschaft und Politik - mit Technikvorschriften odergar Verboten kommen wir nicht weiter. Daher müssen jetzt auch aufpolitischer Ebene die entscheidenden Weichen gestellt werden, um füralle Akteure eine Planungs- und Rechtssicherheit zu schaffen", soGaffal abschließend.