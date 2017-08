München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. kritisiert die heute von Kanzlerkandidat Martin Schulzvorgestellten bildungspolitischen Pläne der SPD. Schulz fordert darinerneut Kostenfreiheit für alle Bildungsbereiche - von der Kita biszur Hochschule oder zum Meister. Durch die Schaffung einer"Nationalen Bildungsallianz" möchte die SPD Bildung zurGemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern machen und somit dasKooperationsverbot im Bildungsbereich vollständig abschaffen.vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt betont: "Die Forderungnach der Abschaffung des Kooperationsverbotes im Grundgesetz stelltden Bildungsföderalismus infrage. Dieses System hat sich bewährt. DerWettbewerb unter den Ländern sorgt für mehr Qualität. Auch deswegenverfügt Bayern über ein leistungsfähiges Bildungssystem und nimmt beiVergleichsstudien kontinuierlich einen Spitzenplatz ein.Kooperationen zwischen den Ländern existieren bereits. So arbeitendie Länder zum Beispiel bei der deutschlandweiten Vergleichbarkeitder Abituraufgaben sowie bei den nationalen Bildungsstandardszusammen. Derartige Optionen gilt es noch effizienter zu nutzen. Zielmuss es sein, die schulische Bildung in ganz Deutschland qualitativweiterzuentwickeln und vergleichbarer zu machen. Das gelingt nichtdurch die Aufhebung des Kooperationsverbotes."Schulz verspricht, zwölf Milliarden Euro mehr für Schulenauszugeben, die der Bund zur Verfügung stellen soll. Ein konkretesKonzept zur Finanzierbarkeit der Pläne hat die SPD bisher aber nichtvorgelegt. Brossardt betont: "Die komplette Kostenfreiheit allerBildungsbereiche ist nicht machbar. Diese Forderung ist ebenso wiedie Aussage, eine Million zusätzliche Ganztagsschulplätze zufinanzieren, ein leeres Wahlversprechen. Je nach Bundesland ist dieLage unterschiedlich. Bayern steht im nationalen Vergleich bei derBildung an der Spitze. Hier gibt es für jeden Abschluss einenAnschluss und damit eine hohe Bildungsgerechtigkeit. LosgelösteKostenfreiheit führt nicht automatisch zu mehr Qualität in derBildung."Pressekontakt:Eva Schirmbeck, 089-551 78-375, eva.schirmbeck@ibw-bayern.de,www.vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell