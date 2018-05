München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. hat sich strikt gegen die möglichen US-Schutzzölle auf Autos,Lkw und Autoteile ausgesprochen. vbw Präsident Alfred Gaffal erklärt:"Freier Handel ist der Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg. Dasgilt weltweit. Protektionismus und Strafzölle schaden dagegen allen."Gaffal weiter: "Die US-Administration muss im Blick haben, dassdeutsche und bayerische Unternehmen wesentlich zum Wohlstand in denUSA beitragen. Unsere bayerischen Unternehmen sorgen in den USA fürcirca 530.000 Arbeitsplätze und leisten damit einen wichtigen Beitragfür die US-amerikanische Wertschöpfung. Die Direktinvestitionen vonbayerischen Unternehmen belaufen sich auf 62 Milliarden Euro. Damitgehen rund 31,5 Prozent aller ausländischen Direktinvestitionen desFreistaats in die USA. Das zeigt: Freier Handel ist 'Win win' undkeine Einbahnstraße. Er lohnt sich für alle Beteiligten. Das solltenwir beiderseitig jetzt nicht aufs Spiel setzen."Bayern und seine Automobil-Industrie wären von amerikanischenSchutzzöllen auf Kraftwagen und Kraftwagenteile besonders starkbetroffen. "Die USA sind unser wichtigster Handelspartner. Im Jahr2017 exportierte die bayerische Wirtschaft Waren im Wert von 21,499Mrd. Euro in die USA. Das sind 11,2 Prozent des gesamten Exportes inBayern. Die wichtigsten Exportgüter Bayerns in die USA waren 2017 miteinem Anteil von 36,2 Prozent Kraftwagen und Kraftwagenteile", soGaffal.Kontakt:Dirk Strittmatter, Tel. 089-551 78-203, E-Mail:dirk.strittmatter@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell