München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. führt ihre erfolgreichen Flüchtlingsprojekte fort. Die indiesem Jahr abgeschlossenen Projekte "IdA 1.000" und "IdABayernTurbo" werden als Modellprojekte "IdA 2.0" und "BayernTurbo2.1" weiterentwickelt und ab September an acht Standorten mitinsgesamt 155 Teilnehmern durchgeführt. "Schon seit Oktober 2015engagiert sich die vbw mit der Initiative 'IdA - Integration durchAusbildung und Arbeit' für Flüchtlinge. Allein durch die Projekte'IdA BayernTurbo' und 'IdA 1.000' haben wir bereits rund 2.400Asylbewerber fit für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gemacht, vondenen rund 30 Prozent innerhalb kurzer Zeit eine Beschäftigungaufgenommen haben. An diesen Erfolg wollen wir mit 'IdA 2.0' und'BayernTurbo 2.1' anknüpfen", erklärt vbw HauptgeschäftsführerBertram Brossardt.Die vbw hat die Erfahrungen der Vorgängerprojekte aufgegriffen undin den beiden neuen Projekten weitergeführt. Im Zentrum steht wiederdie Vorbereitung und Vermittlung von Flüchtlingen in eine Ausbildungoder in den Arbeitsmarkt. "Hinzu kommt als weiterer Schwerpunkt dienachhaltige Begleitung von Flüchtlingen und Unternehmen während derBeschäftigung durch Coaches. Die Projekte enden also nicht mit demVermittlungserfolg, sondern verfolgen das Ziel, die Beschäftigung zustabilisieren", erläutert Brossardt.Der vbw Hauptgeschäftsführer betont: "Neben der kontinuierlichenBegleitung sind die entscheidenden Faktoren für eine erfolgreicheIntegration der konsequente Erwerb der deutschen Sprache und diefrühzeitige Überprüfung der Kompetenzen der Flüchtlinge. Hier setzendie beiden neuen Projekte an. Die jungen Menschen erhalten durch dieTeilnahme eine echte Chance für ihre Arbeitsmarktintegration. DieUnternehmen erhalten die Möglichkeit, durch Praktika potenzielleMitarbeiter gezielt kennenzulernen und zu gewinnen."Die Projekte "IdA 2.0" und "BayernTurbo 2.1" werden gemeinsam vonder vbw, den bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbändenbayme vbm und der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur fürArbeit finanziert. Das Projekt ist Teil des Maßnahmenprogramms "IdA -Integration durch Ausbildung und Arbeit", das die vbw gemeinsam mitder Staatsregierung und der Regionaldirektion Bayern derBundesagentur für Arbeit aufgelegt hat. Finanziell engagiert sich dievbw bei IdA mit 6,7 Millionen Euro.