München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. ist erfreut über die positive Exportentwicklung im Freistaat.Im vergangenen halben Jahr konnten die bayerischen Unternehmen ihreAusfuhren nach Auswertung des Statistischen Landesamts um 4,7 Prozentim Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern und zwar auf 95,7Milliarden Euro.Bedeutendster Exportmarkt für Bayerns Firmen bleiben nach wie vordie USA mit einem Ausfuhrvolumen von rund 10,9 Milliarden Euro imersten Halbjahr. "Besonders erfreulich ist, dass wir den wichtigenUSA-Absatz in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 7,9 Prozentsteigern konnten", sagt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Auch die Exporte in viele weitere wichtige Auslandsmärkte sindgewachsen: Nach China wurden 2,7 Prozent mehr Waren ausgeführt, nachÖsterreich 3,0 Prozent, nach Italien 7,2 Prozent und nach Frankreich2,9 Prozent. "Wenig erfreulich war die Exportentwicklung aber beimVereinigten Königreich. Hier mussten wir im ersten Halbjahr ein Minusvon 9,1 Prozent verbuchen - der Brexit scheint seine Schattenvorauszuwerfen", so Brossardt."Trotz großteils positiver Zahlen dürfen wir die Herausforderungennicht aus dem Blick verlieren. Dazu zählen der drohende Brexit -dessen Folgen sich bereits ablesen lassen - genauso wie weitereglobale Unsicherheiten. Solche Entwicklungen sind Gift für unserestark exportorientierten Unternehmen", betont der vbwHauptgeschäftsführer. "Aber auch im Inland müssen dieRahmenbedingungen stimmen, damit die bayerischen Firmen auf denWeltmärkten wettbewerbsfähig bleiben. Hier sind in erster LiniePolitik und Tarifparteien gefragt."