München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. ist erfreut über die weiterhin gute Verfassung des bayerischenArbeitsmarkts. "Die Arbeitslosigkeit ist zwar gegenüber Juli aussaisonalen Gründen aufgrund der Ferienzeit leicht angestiegen. DieQuote von 3,2 Prozent bedeutet dennoch den besten August-Wert inBayern, seit vor 20 Jahren die derzeitige Berechnung gestartet wurde.Der Freistaat steht damit nach wie vor an der Spitze aller deutschenLänder", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt anlässlichder heute vorgestellten August-Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.Die Nachfrage der bayerischen Unternehmen nach Arbeitskräften istungebrochen. "Das ist bemerkenswert. Unsere Unternehmen stehen fürBeschäftigung und Wohlstand im Freistaat. Mehr als 5,46 MillionenMenschen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sind Beweisder hohen Beschäftigungsdynamik in unserem Land", so Brossardt. Erhob hervor, dass der Arbeitsmarkt derzeit allen Beschäftigungsgruppengute Chancen eröffnet: "Besonders erfreulich ist der Rückgang derArbeitslosigkeit bei den Personen, die es am Arbeitsmarkt besondersschwer haben. Im Freistaat gibt es vor allem bei denLangzeitarbeitslosen Bewegung: Hier liegt die Arbeitslosenquote um8,0 Prozent niedriger als im August vor einem Jahr. Sehr gut istauch, dass die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren um7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen ist.Gleichzeitig warnt die vbw vor Entwicklungen, die dieEinstellungsbereitschaft der Unternehmen künftig dämpfen können. Siefordert die Parteien auf, von teuren und kurzsichtigenWahlversprechen Abstand zu nehmen. "Es darf nicht immer neue sozialeLeistungsversprechen geben, die die Lohnzusatzkosten erhöhen. DieDebatte über die Parität bei den Beitragssätzen für die GesetzlicheKrankenversicherung muss ebenso aufhören wie die überLeistungsausweitungen beim Arbeitslosengeld. Wir dürfen auch nichtweiter mit emotionalen Debatten über die Zukunft desVerbrennungsmotors die Axt an das Herz unserer Industrie, dieAutomobilindustrie, legen. Die künftige Bundesregierung muss sichstattdessen auf Investitionen, Innovationen und Wachstumsimpulsekonzentrieren", mahnte der vbw Hauptgeschäftsführer.