vbw begrüßt Regierungserklärung von Ministerpräsident Dr. Markus Söder - Gaffal erfreut über Schwerpunkte Fachkräfte, Digitalisierung, Mobilität und Forschung

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. begrüßt die Regierungserklärung von Dr. Markus Söder. "Derbayerische Ministerpräsident hat ein kraftvolles Programm vorgestelltund eine langfristige Perspektive für Bayern entwickelt. Besonderserfreulich ist, dass die Bayerische Staatsregierung Schwerpunkte aufdie Themen Fachkräftesicherung, Digitalisierung sowie Mobilität undForschung legen möchte", fasste vbw Präsident Alfred Gaffal die Redezusammen.Gaffal zeigte sich erfreut über die angekündigteFachkräfte-Offensive des Ministerpräsidenten. "Wir selbst werden alsunseren Beitrag eine "Initiative Fachkräftesicherung" vorlegen undumsetzen. Diese enthält die Schwerpunkte- breite Bildungsoffensive - Steigerung von Bildungsqualität undBildungsbeteiligung,- Beschäftigungschancen verbessern - Langzeitarbeitslose undSchwerbehinderte in den ersten Arbeitsmarkt integrieren,- Erwerbsbeteiligung erhöhen - Frauen gezielt beim Wiedereinstiegin den Beruf unterstützen,- Lebensarbeitszeit verlängern - Ältere länger im Beruf halten,- Integration von Personen mit Migrationshintergrund,- Optimierung von Ausbildung und Weiterbildung.Daneben legen wir einen Schwerpunkt unserer Fachkräfteinitiativeauf die qualifizierte Zuwanderung. Innerhalb der vbw wird eine TaskForce eingerichtet, die auf unsere bewährten Strukturenzurückgreift."Die vbw begrüßt auch die zukunftsweisenden Vorschläge zurMobilität, insbesondere das Bekenntnis des Ministerpräsidenten zuBayern als Autoland sowie seine Absage an Fahrverbote. "Positiv istauch der angekündigte Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs, dieInitiativen zur Digitalisierung im Fahrzeugbereich sowie zurFörderung innovativer Antriebstechnologien," sagte Gaffal.Die vbw begrüßt die durch Ministerpräsident Söder gesetzten Plänezur "Forschungsavantgarde" sehr, etwa bei der Medizinforschung undder Förderung der künstlichen Intelligenz.Die richtigen Rahmenbedingungen für die digitale Transformation zugestalten, ist die Schlüsselaufgabe der kommenden Jahre. Gaffal: "DiePläne entsprechen den Vorschlägen des vbw Zukunftsrats derBayerischen Wirtschaft. Auch in diesem Bereich unterstützt die vbwdie Staatsregierung mit einer eigenen Digitalisierungsoffensive."Positiv bewertet die vbw auch, dass die Regierungserklärung denlangfristigen Wunsch der vbw aufgenommen hat, die verbesserteMobilfunkversorgung auch mit einer bayerischen Initiative anzugehen.Insgesamt, so der vbw Präsident, ist Bayern für die Zukunft gutaufgestellt. "Die Regierungserklärung zeigt weitreichendePerspektiven auf und macht Hoffnung. Wir ziehen mit derStaatsregierung an einem Strang und werden sie weiter nach Kräftenunterstützen."