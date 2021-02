vbw begrüßt Positionen der ostbayerischen Landräte zur Corona-Bekämpfung

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. begrüßt zentrale Punkte des Positionspapiers zum Thema "Sicherheit und Perspektive für Ostbayern", das die Landrätinnen und Landräte der besonders von der Corona-Pandemie betroffenen ostbayerischen Landkreise in Grenznähe zu Tschechien vorgelegt haben.Insbesondere der Vorschlag, tschechische Grenzpendler unabhängig von der Systemrelevanz und unter der Voraussetzung eines negativen Coronatests und weiterer Sicherheitsvorkehrungen in Ostbayern arbeiten zu lassen, ist laut vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt der richtige Weg: "Wir halten die Grenzschließungen aus Pandemiegründen grundsätzlich für richtig. Gleichzeitig müssen wir aber dafür Sorge tragen, dass die Produktionsabläufe in den Betrieben gesichert werden und die Lieferketten nicht brechen. Der Vorschlag der Landräte gewährleistet genau das. Den Unternehmen kommt dabei eine wichtige Rolle zu, die Tests mit umzusetzen. Dazu stehen wir."Auch mit zusätzlichen Schnellteststationen liegen die Landräte genau richtig. Brossardt: "Die massive Ausweitung von Schnelltests ist ein ganz zentraler Schlüssel zur Pandemiebekämpfung - jedenfalls bis die Immunisierung der Bevölkerung erreicht ist. Das gilt nicht nur für die von hohen Inzidenzen geplagten Grenzregionen zu Tschechien. Der Ausbau der Testinfrastruktur sollte darüber hinaus auch generell in ganz Bayern angestrebt werden. Schnelltests werden in vielen Bereichen eine Grundvoraussetzung für Öffnungen sein."Pressekontakt:Andreas Ebersperger, Tel. 089/55 178-373, andreas.ebersperger@ibw-bayern.de, www.vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell