München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. begrüßt den heute von Bayerns Wirtschaftsminister Franz JosefPschierer mit den Mobilfunknetzbetreibern sowie dem BayerischenStädte- und Gemeindetag unterzeichneten Mobilfunkpakt."Schnelle und zuverlässige digitale Netze - kabelgebunden wiemobil - sind die Basis für eine erfolgreiche Digitalisierung undunerlässlich für den Erfolg unserer Unternehmen. Unsere vbw Studie'Versorgungsgrad der digitalen Infrastruktur in Bayern' zeigt: DerFreistaat ist beim Ausbau gut unterwegs, die Anforderungen derUnternehmen an die digitale Infrastruktur wachsen aber weiterschnell. Zwei Drittel der bayerischen Firmen gehen davon aus, dassder schon heute hohe Bedarf an schnellen mobilen Datenverbindungenbis zum Jahr 2020 weiter steigt. Die Netze müssen diesen erfüllen",fordert vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt."Mit dem Mobilfunkpakt ziehen Netzbetreiber, Kommunen undStaatsregierung an einem Strang. Dort, wo der Netzausbauwirtschaftlich nicht sinnvoll ist, wird er von der Staatsregierunggefördert. Das ist aus unserer Sicht ein sinnvolles Vorgehen", sagtBrossardt.Bei allen Ausbauschritten muss laut vbw bereits jetzt derflächendeckende Bau der nächsten Mobilfunkgeneration 5G vorbereitetwerden. Dabei müssen die Verkehrswege lückenlos erfasst werden, denn5G wird unter anderem für das autonome Fahren eine zentrale Rollespielen.

Original-Content von: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell