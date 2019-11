München (ots) - Das Präsidium der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. hat in seiner Sitzung am 18. November 2019 beschlossen, dieAntisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance(IHRA) als Leitlinie der Arbeit der vbw zu Grunde zu legen. "In Zeitenzunehmender Angriffe auf Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland ist diesesProblem leider hochaktuell. Wir unterstützen das Ziel der BayerischenStaatsregierung, die Gesellschaft für dieses Thema zu sensibilisieren und füreinen hassfreien Umgang in Leben und Gesellschaft einzutreten", erklärte vbwPräsident Wolfram Hatz.Dr. Ludwig Spaenle, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für jüdischesLeben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe,würdigte die Entscheidung des vbw Präsidiums als wichtigen Schritt: "Ich bin fürdas Signal, das die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit der Annahme derAntisemitismusdefinition der IHRA zugunsten einer Solidarität mit Jüdinnen undJuden gibt, sehr dankbar. Denn es geht bei diesem Schritt nicht nur um eineBeschreibung von Antisemitismus. Es geht vielmehr darum, dass das Präsidium dervbw sich zu Jüdinnen und Juden in unserem Land bekennt. Angesichts der Zunahmevon antisemitischen Vorfällen in Deutschland und in Bayern ist es wichtiger alsje zuvor, bei diesen nicht zuzuschauen, sondern aktiv Partei zu ergreifen."Die Definition der IHRA wurde im Jahr 2016 verabschiedet und bisher von neunStaaten, unter anderem Deutschland, angenommen. Sie lautet wörtlich:"Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hassgegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oderTat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentumsowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüberhinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstandenwird, Ziel solcher Angriffe sein." Die vbw als Dachorganisation von 134Verbänden und 42 Einzelunternehmen betrachtet die Annahme derAntisemitismus-Definition der IHRA als Teil ihres gesellschaftspolitischenEngagements.Pressekontakt:Kontakt: Hendrik Steffens, 089-551 78-391,hendrik.steffens@ibw-bayern.deOriginal-Content von: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell