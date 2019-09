München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. beurteilt die vom Bundeskabinett beschlossenen Pläne zumBürokratieabbau als einen ersten Schritt in die richtige Richtung."Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung, Erleichterungen beider Archivierung von Steuerunterlagen und der digitale Meldeschein imBeherbergungsgewerbe werden positive Effekte auf den Bürokratieabbauin den Unternehmen haben", sagte vbw Hauptgeschäftsführer BertramBrossardt. "Jedoch bleiben die vorgesehenen Maßnahmen weit hinter denAnkündigungen im Koalitionsvertrag und im Eckpunktepapier zum'Bürokratieentlastungsgesetz III' zurück. Im Bereich desArbeitsrechts werden faktisch keine Erleichterungen vorgenommen."Doch gerade bei der Auftraggeberhaftung und denDokumentationspflichten nach dem Mindestlohngesetz bestehtEntlastungsbedarf auf Seiten der Unternehmen.Ein struktureller und nachhaltiger Bürokratieabbau setztstrategische Leitplanken zur Normsetzung voraus. "Hierbei sollte mansich an den erfolgreichen Modellen in anderen Ländern orientieren.Estland als Spitzenreiter innerhalb der EU spart jährlich rund zweiProzent seines BIP durch digitale Verwaltung ein. Deutschland belegtin internationalen Rankings nach wie vor hintere Plätze. Insbesonderebeim Ausbau der Digitalisierung und des E-Governments sind weiterhingrößere Anstrengungen erforderlich", so Brossardt. Zudem fehlen neueInstrumente für eine bessere Rechtssetzung, zum Beispiel eineverbesserte Gesetzesfolgenabschätzung oder eine "one in, twoout"-Regelung.Ein großes Entlastungsvolumen liegt auch in der Verkürzung derAufbewahrungsfristen im Steuerrecht. Diese Maßnahme käme Wirtschaftwie Verwaltung zu Gute, wird jedoch im Kabinettsbeschluss nichtaufgegriffen. "Wir brauchen endlich ein langfristiges Programm fürspürbaren Bürokratieabbau auf allen Ebenen", kommentiert Brossardt.Die vbw hatte bereits im Oktober 2018 mit einer Neuauflage desPositionspapiers Vorschläge zum Bürokratieabbau109 konkrete Maßnahmenals Handlungsempfehlungen veröffentlicht.Kontakt:Robert Seidl, Tel. 089-551 78-203,E-Mail: robert.seidl@ibw-bayern.deOriginal-Content von: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell