München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. präsentiert die Ergebnisse zweier Studien zur Zukunft desBayerischen Automobilstandorts. Sie beleuchten aus unterschiedlichenBlickwinkeln, welche Veränderungen sich für die bayerischenAutomobilunternehmen und ihre Zulieferer insbesondere durch diezunehmende Bedeutung von Elektromobilität und Automatisierung in denkommenden Jahren ergeben. Laut Studien ist es der Verbrennungsmotor,der in den nächsten zehn Jahren weiter Wachstum bringen wird, bevorsich neue Antriebstechnologien in Größenordnungen durchsetzen. Inbeiden Technologien ist die bayerische Automobilindustrie gutaufgestellt. "Die Automobil- und ihre Zulieferindustrie sind fürBayern von essenzieller Bedeutung. Damit der Freistaat weltweitLeitregion für das Automobil bleibt, müssen wir den Wandel bei denAntriebstechnologien als Innovationsführer aktiv gestalten. Außerdemmüssen Fahrverbote unbedingt unterbleiben. Der Weg zu eineremissionsarmen Mobilität führt nicht über Quoten und Verbote, sondernüber innovationsfreundliche Rahmenbedingungen - etwa für dieElektromobilität oder das autonome Fahren", so vbw Präsident AlfredGaffal.Beide Studien zeigen, dass bayerische Unternehmen im kommendenJahrzehnt im Bereich der konventionellen Antriebe mit dem Marktweiter wachsen werden. Zugleich wird es zunehmend wichtiger, auf diebesonders dynamisch wachsenden Systeme zu setzen. "DieAusgangsposition ist günstig: Die bayerischen Unternehmen haben imweltweiten Vergleich überdurchschnittliche Anteile bei Elektro- undHybridantrieben sowie Automatisierung und Vernetzung. Wir müssen siedabei unterstützen, diesen Strukturvorteil jetzt zu nutzen", betonteGaffal. So entfallen beispielsweise vier Prozent des Produktionswertsdes bayerischen Auto-Clusters auf Systeme aus dem Bereich derFahrzeugautomatisierung. Das ist doppelt so hoch wie der globaleVergleichswert. Die Anteile bei den konventionellen Antrieben, derenBedeutung sukzessive sinkt, liegen dagegen unter dem weltweitenDurchschnitt. Nachholbedarf besteht hingegen bei der Batterie, derunter den vom Wandel betroffenen Systemen das größte Wachstumvorhergesagt wird.Die Bedeutung der Automobilindustrie für Bayern ist noch größer,als es die Statistik vermuten lässt. Das bayerische "Auto-Cluster"steht für einen Produktionswert von 125,4 Milliarden Euro und füreine Wertschöpfung von gut 40 Milliarden Euro - das sind rund achtProzent der gesamten Bruttowertschöpfung der bayerischen Wirtschaft -und rund 340.000 Erwerbstätige. Jeder Euro Wertschöpfung imAuto-Cluster Bayern erzeugt außerdem 1,57 Euro an anderer Stelle imWirtschaftskreislauf. Von diesem Effekt bleiben drei Viertel inBayern. Und es entstehen zusätzliche Arbeitsplätze: Insgesamt hängtim Freistaat jeder 15. Arbeitsplatz direkt oder indirekt amAuto-Cluster. "Die Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie undeiner der wichtigsten Investitions-, Wachstums- undInnovationstreiber in Deutschland und in Bayern. Um dieAutomobilindustrie zukunftssicher zu machen und Arbeitsplätze sowieWertschöpfung zu sichern, braucht es für den Strukturwandel einegemeinsame Innovationsstrategie von Wirtschaft, Wissenschaft undPolitik - mit Technikvorschriften oder gar Verboten kommen wir nichtweiter", erklärte Gaffal.Die vbw ist Mitinitiator des "Pakts zur Zukunft derFahrzeugindustrie in Bayern".