München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. hat dazu aufgerufen, den erfolgreichen Weg bei derArbeitslosenversicherung nicht zu verlassen. "Es muss beim Dreiklangaus 'Fördern, Fordern und Flexibilisierung' bleiben. DieArbeitslosenversicherung muss zukunftsfest gemacht werden", sagte vbwHauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Insbesondere will die vbw weitere Fehlanreize durch dieArbeitslosenversicherung verhindern, vor allem durch die Bezugsdauerdes Arbeitslosengeldes I. "Die maximale Bezugsdauer für alleAltersgruppen sollte einheitlich auf zwölf Monate reduziert werden.Eine längere Bezugsdauer vermindert die Eingliederungschancen inBeschäftigung und verfestigt Arbeitslosigkeit. Keinesfalls darf dieBezugsdauer noch weiter ausgedehnt werden", sagte Brossardt.Die vbw warnte auch vor einer Umverteilung auf europäischer Ebene,vor allem durch eine "europäische Arbeitslosenversicherung". "DieArbeitsmarkt- und Sozialpolitik ist eine nationale Aufgabe und musses auch bleiben. Deutschland hätte rund ein Drittel der Ausgaben füreine europäische Arbeitslosenversicherung zu tragen.Mitgliedsstaaten, die in den letzten Jahren ihre 'Hausaufgaben'gemacht und Reformen auf dem Arbeitsmarkt durchgeführt haben, würdendamit benachteiligt. Dies ist ungerecht und leistungsfeindlich", soBrossardt.Die vbw lehnt auch die Weiterentwicklung derArbeitslosenversicherung zu einer "Arbeitsversicherung" ab, wie esdas "Weißbuch" des Bundesarbeitsministeriums vorsieht. "Dies wäreverbunden mit einem ungebremsten Aufgabenzuwachs ohne klaren Bezug zuden Kernfunktionen. Die nachhaltige Vermittlung in Ausbildung undArbeit muss weiter absoluten Vorrang haben", sagte Brossardt.Insbesondere lehnte er die Forderungen eines Rechtsanspruchs aufWeiterbildung ab. "Die betriebliche Weiterbildung von Beschäftigtenist vorrangig die Aufgabe von Arbeitgebern und Arbeitnehmern."Junge Menschen unter 25 Jahren ohne abgeschlosseneBerufsausbildung sollten künftig flächendeckend durch dieArbeitsagenturen beraten, vermittelt und gefördert werden, fordertdie vbw. Brossardt: "Zur Fachkräftesicherung muss die überregionaleMobilität der Beschäftigten gestärkt werden."Die vbw ruft zu einer soliden Finanzausstattung der Bundesagenturauf. Brossardt: "Derzeit liegt die Rücklage bei 11,5 Milliarden Euro.Das reicht nicht für die Bewältigung einer mit der Finanzkrisevergleichbaren Rezession. Daher muss Zielmarke eine Rücklage von 20Milliarden Euro sein. Für eine Senkung des Beitrags zurArbeitslosenversicherung sehen wir daher keinen Spielraum."Pressekontakt:Kontakt: Andreas Ebersperger, 089-551 78-373,andreas.ebersperger@ibw-bayern.de, www.vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell