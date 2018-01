München (ots) - Der vbm - Verband der Bayerischen Metall- undElektro-Industrie e. V. hat die Ankündigung von Warnstreiks der IGMetall Bayern heftig kritisiert. "Streiks sind generell keingeeignetes Mittel für Tarifauseinandersetzungen. Sie schaden demstark exportorientierten M+E Standort Bayern, den Unternehmen undletztlich den Beschäftigten", sagte vbm Hauptgeschäftsführer BertramBrossardt und fügte hinzu: "Die IG Metall setzt mit Warnstreiks aufEskalation in den Betrieben. Wir fordern die IG Metall auf, dieGespräche am Verhandlungstisch fortzusetzen, denn auf der Straßewerden wir sie nicht finden. Wir stehen dazu bereit."Brossardt weiter: "Die angekündigten Streiks werden nochproblematischer, da die Forderungen der IG Metall auch einenTeillohnausgleich bei temporärer Arbeitszeitreduzierung für bestimmteBeschäftigtengruppen enthalten. Diese Forderung nach einemTeilentgeltausgleich bei einer befristeten Arbeitszeitreduzierunghalten wir für rechtswidrig."Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber haben noch in derFriedenspflicht ein gutes und faires Angebot vorgelegt: Es sieht eineTabellenerhöhung in Höhe von zwei Prozent ab 01. April 2018 fürweitere zwölf Monate vor sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 200Euro für die Monate Januar bis März 2018. "Die Beschäftigten derbayerischen M+E Industrie erhalten damit im Kalenderjahr 2018insgesamt 2,35 Prozent mehr Entgelt - ein erneutes Reallohnplus",erklärt Brossardt.Die dritte Verhandlung in der bayerischen Metall- undElektro-Industrie findet am 15. Januar 2018 in Nürnberg statt.Weitere Informationen finden Sie unter:www.metalltarifrunde2018.deKontakt:Tobias Kochta, Tel. 089-551 78-399,E-Mail: tobias.kochta@ibw-bayern.deOriginal-Content von: VBM - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V., übermittelt durch news aktuell