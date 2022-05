valantic erweitert mit sandborn digital das Portfolio um Product Lifecycle Management-Services / Neue PLM-Expertise und -Beratungsservices

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

München (ots) -Die Digital Solution-, Consulting- und Software-Gesellschaft valantic (www.valantic.com) setzt ihren Wachstumskurs fort und schließt sich mit dem Product Lifecycle Management-Experten sandborn digital (https://www.sandborn.digital) zusammen. Kunden profitieren durch die Partnerschaft von einer stärkeren Expertise bei der Implementierung, Beratung und Adaption von PLM-Systemlandschaften.Das Management von Produkt- sowie Systemdaten über den gesamten Produkt-Lebenszyklus und alle Wertschöpfungsbereiche hinweg gewinnt weiterhin an Bedeutung. Product Lifecycle Management (PLM) hilft Unternehmen, alle Daten und Entwicklungsschritte von der Produktidee bis hin zu Fertigung und Entsorgung digital abzubilden.PLM-Systeme spielen dabei eine entscheidende Rolle, da mit ihnen zentrale Daten-Backbones geschaffen werden, mit denen eine Vielzahl an produktbezogenen Informationen nachvollziehbar zugänglich gemacht werden können. Mit Hilfe der Systemlandschaften können so neben den Herstellungsprozessen auch alle Vertriebs- und Marketing-Prozesse optimiert werden.Die Expert*innen von sandborn digital bringen ihre jahrelange Erfahrung in den Bereichen Beratung, Architektur-Design und Implementierung von PLM-Systemlandschaften in die valantic Gruppe ein; ganz gleich, ob eine Lösung neu eingeführt, bedarfsorientiert skaliert oder eine ältere Systemlandschaft rundum erneuert wird.Aufgrund ihrer langjährigen PLM-Expertise können die sandborn-Berater*innen bereits auf viele erfolgreiche Kundenprojekte aus den Fokusbranchen Healthcare & Life Sciences, Automotive, Aerospace, Elektroindustrie und weiteren Bereichen blicken. Zudem sind die Geschäftsführer Shahin Khazanbeik und Dieter Dragon langjährig in der PLM-Welt verwurzelt, was sandborn digital mit einem internationalen Netzwerk zum starken Partner für die Bestandskunden von valantic macht.Neue Wege mit Product Lifecycle ManagementDie PLM-Services von sandborn digital passen sich nahtlos in die umfassenden End-to-End Digitalisierungsservices von valantic ein und ergänzen das Portfolio nachhaltig. Das meint auch Martin Hofer, Geschäftsführer und Partner bei valantic: "sandborn digital erweitert das valantic Portfolio perfekt um das Thema Product Lifecycle Management (PLM). Dadurch wecken wir bei unseren Kunden große Synergieeffekte und ebnen den Weg für neue Projekte im PLM-Umfeld. Nicht zuletzt haben wir mit sandborn digital einen Partner gewonnen, der unsere valantic-Werte teilt, ein starkes Management mitbringt und uns in unserem zukünftigen Wachstum verstärkt".Shahin Khazanbeik, CRO von sandborn digital, weiß diese neue Partnerschaft und Kultur zu schätzen: "sandborn digital und valantic haben sich nicht gesucht, sondern gefunden. Wir haben mit valantic einen Partner, der unsere Werte teilt, unsere Firmenkultur schätzt und uns weiterhin unternehmerischen Freiraum gibt. In diesem Punkt war es von Anfang an offensichtlich, wie valantic und sandborn digital sich strategisch und inhaltlich perfekt ergänzen. Die gemeinsame Vision, unsere Kunden bei der Entwicklung ihrer Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen, hat uns zusätzlich gezeigt, dass wir mit valantic einen starken Partner an unserer Seite haben.""Unseren langfristigen Anspruch, Kunden auch bei PLM-nahen Projekten zu unterstützen, können wir durch die große Expertise der valantic Kolleg*innen noch besser realisieren. Gleichzeitig ergeben sich durch die vielschichtigen Projekte im gesamten valantic Kosmos perfektes Anknüpfungspotenzial und neue Möglichkeiten für weiteres Wachstum", ergänzt Dieter Dragon, CEO von sandborn digital.Über valanticvalantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 500 Blue Chip Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 28 von 40 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 2.500 spezialisierten Solutions-Beratern*innen und Entwickler*innen und einem Umsatz von rund 350 Mio. Euro in 2022(e) ist valantic landesweit in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie an zahlreichen internationalen Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expertenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Digital Strategy & Analytics, Customer Experience (CX), SAP Services, Smart Industries sowie Financial Services Automation.www.valantic.comÜber sandborn digitalDie sandborn digital GmbH ist ein schnell wachsender Startup-Dienstleister im Bereich der industriellen Digitalisierung mit Fokus auf das Product Lifecycle Management (PLM). Wir helfen unseren Kunden bei der Planung, Auswahl, Einführung und Modernisierung sowie beim Betrieb von PLM-Systemen. Ein ausgeprägtes menschliches Wertesystem unterstreicht die inhaltlichen Kompetenzen unserer Mitarbeiter. Beides bildet die Grundlage für den gemeinsamen Erfolg mit unseren Kunden.Durch unsere Dienstleistungen werden sämtliche Varianten und Eigenschaften eines Produkts zu jedem Zeitpunkt ihres Lebenszyklus transparent nachverfolgbar. Industrieunternehmen wird es dadurch möglich, ein vielfältiges und wettbewerbsfähiges Produktportfolio wirtschaftlich, qualitativ hochwertig und sicher zu gestalten. Zu unseren Kunden zählen Weltkonzerne, mittelständische Industrieunternehmen und Hightech Startups.www.sanborn.digitalIrrtümer und Änderungen vorbehalten.Pressekontakt:Kontakt valantic:Franziska KnollFranziska.knoll@muc.valantic.com+49 1522 2 77 84 83Kontakt Evernine GroupStefanie Langhanss.langhans@evernine.de+49 89 9390 990-20Original-Content von: valantic GmbH, übermittelt durch news aktuell