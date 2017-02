vabali spa Düsseldorf - Mit allen Sinnen entspannen / Das neue Wellnessparadies eröffnet am 20. Februar 2017 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Wer in der Rheinmetropole Urlaub braucht, muss nicht weit fliegen,denn ein bisschen Bali ist nun zum Greifen nah. Am DüsseldorferElbsee eröffnet am 20. Februar 2017 nach einjähriger Bauzeit dasvabali spa Düsseldorf seine Pforten. 13 Saunen, zwei Pools undzahlreiche Ruheräume versprechen Entspannung auf höchstem Niveau. Unddas im Einklang mit der unberührten Natur. Hier finden Körper, Geistund Seele die nötige Erholung vom hektischen Großstadt-Alltag.Das eindrucksvolle Areal von 20.000 Quadratmetern versprüht durchseine authentisch balinesische Einrichtung den paradiesischen Charmeder indonesischen Insel. 25 Container aus Übersee, insbesondere ausBali, wurden dafür verschifft. 500 Liegen und 60 Wasserbetten stehenfür die Erholungssuchenden bereit. Die weitläufige Sauna-Anlage,unmittelbar am Elbsee gelegen, bietet zudem ein wundervollesSeepanorama und soll bis zu 500 Gäste gleichzeitig pro Tag in einefernöstliche Welt entführen. Die Wellnessoase wird bei EröffnungArbeitgeber von rund 150 Mitarbeitern sein. Insgesamt 22 MillionenEuro wurden am Standort investiert.Dass der Bau einer solchen Anlage immer wieder neueHerausforderungen bereit hält, beweist die Chronologie der Planung.Bereits vor 14 Jahren fanden erste Gespräche mit der IDR AG statt.2007 wurde der Bebauungsplan erarbeitet und die Baugenehmigungerteilt. 2013 erwarb die IDR AG das Grundstück am Elbsee von derLandeshauptstadt Düsseldorf. Zwei Jahre später, im Oktober 2015,rollten die ersten Bagger an. Im Juni 2016 wurde Richtfest gefeiert."Wir freuen uns auf dieses besondere Wellness-Highlight", schwärmtOberbürgermeister Thomas Geisel. "Das vabali spa ist definitiv eineBereicherung für die Stadt und überzeugt mit seinem einzigartigenAngebot und Traumpanorama mitten in der Natur." Auch GeschäftsführerSönke Schacht freut sich, dass es jetzt losgeht: "Der große Zuspruchim Vorfeld macht uns stolz und wir freuen uns auf unsere künftigenGäste, denen wir ein unvergleichliches Entspannungserlebnisgarantieren." Sönke Schacht ist bereits seit 14 Jahren eng mit derTheune Spa Gruppe verbunden. 2003 hatte er selbst als Student seinenersten Job als Wedler in der Sauna eines der Kölner Theune Häuserangetreten. Heute leitet er als Geschäftsführer gemeinsam mitProkuristin Sonja Braun ein eigenes Spa Resort. Sonja Braun bringtdank ihrer ebenfalls langjährigen Mitarbeit in der Theune Spa Gruppe- unter anderem im vabali spa Berlin - einen reichen Erfahrungsschatzmit ins Düsseldorfer Haus.vabali spa - Eine Oase der Erholung am Düsseldorfer ElbseeDie neue exklusive Spa-Anlage bietet mehr als 500 Ruheplätze zumWohlfühlen, Genießen und Kraft tanken. Die Gäste erwartet einbesonderes Spa mit zehn außergewöhnlichen Saunen, zwei Dampfbädern,einem Laconium und zahlreichen, teils mit Wasserbetten ausgestattetenRuheräumen sowie einem großen Infinitypool im Außen- und einem großenPool im Innenbereich. Die Bambus-Holzterrassen sind im Sommer derideale Platz in der Sonne und eignen sich im Winter perfekt für dieAbkühlung nach dem Saunagang. Um Körper, Seele und Geist in Einklangzu bringen, ist der Massagebereich des vabali spa mit insgesamt elfPartner- und zwei Einzelbehandlungsräumen ausgestattet. Hier wird dasprofessionelle Team den Gästen klassische Massagetechniken wieAromaöl-, Sport- und Tiefengewebsmassagen, exotischeWohlfühlbehandlungen oder Ayurveda-Anwendungen anbieten. Außerdemsind zwei DaySpa Suites für ein besonderes Entspannungserlebnis inruhiger Abgeschiedenheit eingerichtet worden.Die hohe Qualität von Service und Ausstattung gepaart mit einembehaglichen Restaurant laden dazu ein, den hektischen Alltag hintersich zu lassen und der Seele mal wieder eine Auszeit zu gönnen.Düsseldorf und die Region können sich auf ein exklusivesSpa-Highlight freuen, das in dieser Form bisher einmalig ist. "Sei esdie Kö, die Altstadt oder der Medienhafen: In Düsseldorf lebt maneinen hohen Anspruch an Stil, Kultur und Genuss. Ein Anspruch, der inSachen Wellness bisher noch nicht erfüllt wurde. Im wunderschönenNaturschutzgebiet Elbsee können unsere Besucher künftig in einemluxuriösen Ambiente entspannen, sich wohlfühlen und verwöhnen lassen.Nach dem großen Erfolg mit dem vabali spa Berlin freuen wir uns jetztauf die Eröffnung des zweiten vabali Resorts in Düsseldorf", soInhaber Stephan Theune.Bereits am Donnerstagabend wurde die Fertigstellung der Wellness-und Saunalandschaft und die Eröffnung mit ca. 900 Gästen aus Politik,Wirtschaft, Film und Fernsehen gefeiert. Unter den Gästen warenThomas Geisel (Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf), BirgitAlkenings (Bürgermeisterin der Stadt Hilden), Modedesigner ThomasRath, Schauspieler Tom Beck, die Models Anna Hiltrop Vanessa Fuchsund Ira Meindl, die Moderatoren Mola Adebisi und Nela Lee sowieSocial Media Star Farina Opoku (Bloggerin Novalanalove).Über die Theune Spa Management GmbHDas vabali spa Düsseldorf ist eine von insgesamt siebenGroßanlagen der Theune Spa Management GmbH, die sich durch vielErfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb von Thermalbädern sowieSpa- und Wellness-Anlagen einen Namen gemacht hat. Neben demDüsseldorfer Resort gehören das vabali spa Berlin, das Neptunbad(Köln), die Claudius Therme (Köln), das Gut Sternholz(Hamm/Westfalen), die Bali Therme (Bad Oeynhausen) und das Liquidrom(Berlin) zur Unternehmensgruppe.Kostenfreies Bildmaterial vom Event gibt es zum Download hier:http://bit.ly/2lq6fQfPressekontakt:GOSSIP+ Public Relations GmbHLana Al-Tawil & Elena SchlosserTel: +49 211 86225-113E-Mail: vabali@gossipplus.dewww.vabali.deOriginal-Content von: vabali spa D?sseldorf, übermittelt durch news aktuell