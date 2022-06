va-Q-tec-Aktien: Erfolgreicher Geschäftsverlauf!

Die va-Q-tec AG ( ISIN DE0006636681 WKN 663668 ), ein Pionier für hocheffiziente Produkte und Lösungen im Bereich Wärmedämmung (sog. Superisolation) und temperaturgeführte Lieferketten (sog. TempChain-Logistik), hat am 2. Juni 2022 ihre ordentliche Hauptversammlung 2022 abgehalten. Als eine der wenigen Hauptversammlungen dieser Art in der laufenden Saison wurde die Veranstaltung persönlich und aktionärsfreundlich im Vogel Convention Center in Würzburg abgehalten. Das… Hier weiterlesen