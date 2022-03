va-Q-tec Aktie steht für ambitionierte Wachstumspläne. Corona-impfstoff „nur“ Initialzündung.

va-Q-tec Aktie springt aktuell um 6,42 % an, auf XETRA wird ein Kurs von 21,55 EUR gesehen(12:02 Uhr). Zwar noch weit weg von den im Juni 2021 gesehenen 36,20 EUR, aber immerhin kräftig erholt. Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681) geriet in den Abwärtsstrudel der Impfstoffaktien. Der wichtige Kunde BioNTech war in 2021 der stärkste Wachstumstreiber, aber beileibe nicht der einzige. Aber die Börse pauschalisiert. Und langsam sollte sich auch an der Börse die Erkenntnis durchsetzen, das BioNTech zwar ein wichtiger Kunde war und ist, aber beileibe nicht der Einzige. Und so kann man den „Hype“ um den BioNTech-Auftrag eher als Initialzündung für die va-Q-tec AG sehen, der mittlerweile in sich selbst tragendes Wachstum „übersetzt wurde“.

2021 mit +44% beim Umsatz, +64% beim EBITDA – und va-Q-tec Aktie macht …

Denn der Konzernumsatz für 2021 lag deutlich über dem oberen Ende der im vierten Quartal 2021 konkretisierten Prognosespanne von 95 bis 100 Mio EUR und erreichte 104,1 Mio EUR. Und das EBITDA erhöhte sich um 64% von 11,4 Mio EUR im Vorjahr auf 18,7 Mio EUR. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 18% gegenüber 16% im Vorjahr. UND ES SOLL SO WEITERGEHEN.

Und ein mit Recht zufriedener Dr. Joachim Kuhn, CEO der va-Q-tec AG, kommentiert das erfolgreiche Geschäftsjahr und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung: „2021 führte die erhöhte Verfügbarkeit der Corona-Impfstoffe in Deutschland und die großen Impfkampagnen weltweit zu einer massiv verstärkten Nachfrage temperaturkontrollierter Transportlösungen. Thermoboxen und -container von va-Q-tec kommen entlang der gesamten Lieferkette umfangreich zum Einsatz. Doch nicht nur im Bereich der TempChain-Logistik entwickelt sich unser Geschäft sehr positiv:

Entscheidende Vorteile bieten unsere Hightech-Vakuumisolationspaneele insbesondere überall dort, wo sichere und hocheffiziente Isolationslösungen auf engstem Raum gefragt sind. Das eröffnet uns weitere Möglichkeiten für die Zukunft. Wir werden daher nach einem außerordentlichen Rekordjahr 2021 auch kurz- und mittelfristig ein hohes Wachstumstempo beibehalten, das durch alle va-Q-tec Märkte angeregt wird.“

Weiter so in 2022. va-Q-tec Aktie ist bereit weiter zu liefern…

Für das Geschäftsjahr 2022 geht va-Q-tec von einem weiteren Umsatzwachstum auf eine Umsatz-Bandbreite von 115 Mio.EUR bis 122 Mio EUR aus. Für das EBITDA erwartet man für das Geschäftsjahr 2022 grundsätzlich ein“ gegenüber dem Vorjahr mittelstarkes und aufgrund operativer Skaleneffekte und eines veränderten Produktmixes mit einem wachsenden Anteil höhermargiger Produkte und Dienstleistungen relativ zum Umsatz überproportionales Wachstum“. ÜBERSETZT: Steigende Margen sollten eigentlich eine überproportionale EBITDA-Steigerung ermöglichen, wenn nicht: „Aufgrund von möglichen Zusatzkosten und Unwägbarkeiten durch die aktuellen geopolitischen Verwerfungen erwartet va-Q-tec eine gleichbleibende bis leicht steigende EBITDA-Marge gegenüber 2021.“

va-Q-tec Aktie beyond BioNTech wäre zuviel gesagt….

Sven Larsen, acting Managing Director der britischen Tochtergesellschaft va-Q-tec Ltd. kommentiert: „Hatten wir in 2021 noch einen erheblichen Anteil der internationalen Covid-Impfstoff-Transporte zu bewältigen, so zeichnen sich ab 2022 weitere erfolgversprechende Projekte bei der internationalen Medikamenten-Verteilung ab. Unser hervorragender Ruf als Anbieter von sicheren Transportmitteln für die Covid-Impfstoffe kommt dabei sehr positiv zum Tragen.“

Und der Megatrend Klimaschutz durch thermische Energieeffizienz bietet auf Jahre viel Phantasie für die va-Q-tec. Entsprechend psoitiv auch die Mittelfristplanung des Unternehmens. Stefan Döhmen, CFO der va-Q-tec AG, kommentiert: „Konkret erwarten wir, dass bis 2025 der Umsatz auf 160 bis 180 Mio. EUR bei einer angestrebten EBITDA-Marge von 22-26% steigen wird.“

Die Prognose schließt somit an die profitable Wachstumsstory an, die va-Q-tec in den vergangenen Jahren geschrieben hat. Und Dr. Joachim Kuhn ergänzt: „Mit einem jährlichen Wachstumstempo von durchschnittlich über 24% in den letzten 5 Jahren lassen wir viele Wettbewerber weit hinter uns und gewinnen stetig Marktanteile hinzu. Diese Entwicklung belegt eindrucksvoll die solide Basis, die wir bei va-Q-tec für einen langfristigen Unternehmenserfolg geschaffen haben. Gleichzeitig haben wir eine Plattform errichtet, auf der wir Technologieinnovationen zu neuartigen Lösungen vereinen und vorantreiben können. Damit entwickeln wir die Vakuumisolationsdämmung stetig weiter und eröffnen uns zusätzliche Anwendungsfelder der Zukunft.“

va-Q-tec Aktie ist mehr als ein BioNTech Derivat

Spannende Felder gibt’s genug – Megatrend Energieeffizienz wird „bedient“. Natürlich waren in 2021 die „Geschäfte für/mit BionNTech die Haupt-Wachstumstreiber: Das System-Geschäft (Thermische Verpackungen) verzeichnete mit einem Plus von 87% auf 36,4 Mio.EUR (Vj.: 19,5 Mio. EUR) den größten Zuwachs.

Aber auch die anderen Sparten brauchten sich nicht zu verstecken: Im teilweise Covid-Impfstoff beeinflussten Dienstleistungsgeschäft („Serviced Rental“ von thermischen Verpackungssystemen) verzeichnete va-Q-tec in 2021 mit 44,1 Mi. EUR Umsatz ein Wachstum von 35% (Vj.: 32,7 Mio EUR). Dabei habe die Vermietung kleiner Thermoboxen für Transporte „auf der letzten Meile“ im dritten und vierten Quartal eine sehr positive Entwicklung „hingelegt“, während gleichzeitig auch die Vermietung großer Thermocontainer von einem beschleunigten Anlauf von Neuprojekten im zweiten Halbjahr profitiert haben soll. Neben der Impfstoffdistribution habe hier va-Q-tec zudem von einer weiteren Verbreiterung der Kundenbasis insgesamt profitiert.

Vakuumisolationspanele – künftiger Wachstumstreiber?

Chancen für die va-Q-tec Aktie auch beim Thema Nachhaltigkeit: Beispielsweise die Hightech-Vakuumisolationspaneele (Spartenumsatz mit plus 20% auf 22,0 Mio EUR in 2021), die überall dort interessant sind, wo sichere und hocheffiziente Isolationslösungen auf engstem Raum gefragt sind. In zahlreichen weiteren Sektoren wie Technik & Industrie (u. a. Isolierung von Pipelines), der Baubranche (Gebäudedämmung) oder im Bereich der Mobilität (u. a. Hightech-Dämmung von Elektrofahrzeugen) sieht va-Q-tec hierfür Märkte.

Mit strategischen Partnerschaften, wie z. B. mit Hutchinson für das thermische Management im Mobilitätsbereich und Uponor für hochgradig energieeffiziente und formflexible Rohrleitungsisolierungen, versucht va-Q-tec seine Wachstumsambitionen in diesen Bereichen zu dokumentieren. Dazu kommt die sogenannte Paneellösung „va-Q-steel“. Mit diesem neu entwickelten Produkt soll mittels Vakuumisolation bei Hochtemperaturen z. B. bei Brennstoffzellen oder Hochtemperaturbatterien der Wirkungsgrad enorm gesteigert werden können.