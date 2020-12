va-Q-tec Aktie: Der Rückgang ist kein Problem!

va-Q-tec Aktie: In den letzten Handelstagen kam das Papier weiter zurück. Es befindet sich nun fast im Bereich der Unterstützung von 32,20 Euro. Das ist das letzte Tief. Solche Unterstützungen halten den Aktienkurs oftmals sehr gut. Zudem kommt von der Unterseite auch schon eine steigende Trendlinie zu Hilfe. Va-Q-tec Aktie dürfte also in Kürze einen Boden finden, um weiter zur Oberseite ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



