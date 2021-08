va-Q-tec-Aktie: Kurseinbruch trotz Rekordzahlen!

Das Unternehmen konnte dank seiner Expertise im Bereich der thermischen Isolation von der Distribution des Impfstoffes profitieren. Entsprechend stieg der Kurs auf Jahresbasis um 50 % an. Allerdings kommt die Aktie seit Jahresbeginn nicht so richtig vom Fleck und verlor sogar in den vergangenen sechs Monaten 12 % an Wert. Die Präsentation der Geschäftszahlen hatte zudem nur kurzfristig einen positiven Effekt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung