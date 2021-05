va-Q-tec-Aktie: Diese Widerstände müssen nun bezwungen werden

Anfang November ging die Aktie der va-Q-tec AG in einen fast senkrecht verlaufenden Anstieg über. Er endete, als am 16. November bei 53,00 Euro ein neues Allzeithoch ausgebildet wurde. Zunächst ging die Aktie in einen Abwärtstrend über und fiel dabei in der zweiten Dezemberhälfte unter den 50-Tagedurchschnitt zurück.

Der gleitende Durchschnitt konnte seitdem nicht mehr dauerhaft überwunden werden. Es gelang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung