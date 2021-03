va-Q-tec AG: Die Käufer werden zurückgeschlagen

Im November vollzog die Aktie der va-Q-tec AG einen dynamischen Anstieg. Er endete am 16. November auf einem neuen Allzeithoch bei 53,00 Euro. Es wurde am 23. November deutlich verfehlt, als den Bullen nur ein Vorstoß bis auf 47,40 Euro gelang. Seitdem befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung.

Der 50-Tagedurchschnitt wurde unterschritten und alle Versuche, ihn erneut zu überwinden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung