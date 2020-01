Im ureigenen Interesse Europas - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Der Krieg in Libyen hat sich in den vergangenen Jahren ähnlich wieder in Syrien zu einem Konflikt entwickelt, in dem längst Akteure von außen dasGeschehen bestimmen. Als Frankreich, Großbritannien und die USA im Jahr 2011 dasdamalige UN-Mandat überzogen und den Sturz des Langzeitmachthabers Muammaral-Gaddafi herbeibombten, hatten sie keinerlei Plan für die Ära danach. DieFolge: Das Land glitt ins Chaos ab. Heute stehen sich die zwar internationalanerkannte, aber weitgehend machtlose Regierung um Fajes al-Sarradsch und dieLibysche Nationalarmee unter General Chalifa Haftar gegenüber, dem es in denvergangenen Jahren gelungen ist, dschihadistische Gruppierungen wie die Ansaral-Scharia als Akteure weitgehend auszuschalten. Beide Seiten werden vonausländischen Mächten mit unterschiedlichen Interessen unterstützt; es geht umgeopolitische Einflussnahme aber auch um handfeste wirtschaftliche Interessen.Der türkische Präsident Erdogan beispielsweise, der erst jüngst islamistischeSöldnertruppen aus Syrien und eigene Truppen nach Libyen entsandt hat, erhofftsich durch die Unterstützung der Regierung al-Sarradsch Zugriff auf Gasvorkommenim östlichen Mittelmeer, träumt aber gleichzeitig von der Restaurierungosmanischer Größe. Um eine weitere Verschärfung des Konfliktes und damitweiteres Leid für die Zivilbevölkerung zu verhindern, ist Vermittlung dringendnötig. Dass bei der Berliner Libyen-Konferenz am Sonntag der Gordische Knotenzerschlagen wird, ist nicht zu erwarten. Gleichwohl ist es gut, dass dieBundesregierung ihr diplomatisches Gewicht in die Waagschale wirft. Aber keinVertun: Deutschland ist in diesem Konflikt nicht nur ein neutraler Makler. Wennsich Libyen wie Syrien zu einem Vasallenstaat entwickeln würde, wäre das fatalfür Europa; dabei wäre es egal, ob sich die Türkei oder Russland durchsetzenwürde, das General Haftar unterstützt. Libyen ist ein Transitland für vieleFlüchtlinge aus der Sahelzone. Wer Libyen regiert, hat alsoErpressungspotenzial. Dass Erdogan dieses Potenzial bei Bedarf schamlosausnutzt, hat er bereits hinlänglich bewiesen. Putin wird ihm im Zweifelsfallnicht nachstehen. Ein von fremden Mächten freies und selbstbestimmtes Libyen istalso im ureigenen Interesse Europas.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58972/4495337OTS: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungOriginal-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell