uploading_holocaust: Digitales Erinnern wider das Vergessen (FOTO)

--------------------------------------------------------------#uploading_holocausthttp://ots.de/51zw4--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Am 9. November jährt sich die Reichspogromnacht zum 79. Mal. Wiebleibt die Erinnerung an den Holocaust wach, wenn die Möglichkeitenschwinden, mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen? Eine Antwortliefert #uploading_holocaust: Das interaktive Portal wurde von derInitiative "Deutschland - Land der Ideen" und der Deutschen Bank als"Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen" prämiert. Das webbasierteLerntool übersetzt Geschichte in die digitale Gegenwart - mit Fragenund Videos, die die Jugendlichen von heute ansprechen und berühren.Auch mehr als 70 Jahre nach dem Holocaust.Wer sich mit dem Holocaust auseinandersetzt und diesen besserversteht, tritt stärker dafür ein, dass sich so etwas nichtwiederholt: Seit Jahrzehnten halten Gedenkstätten, Mahnmale,Ausstellungen, Berichte von Zeitzeugen und Fachunterricht in denSchulen die Erinnerung an den Holocaust in Deutschland lebendig. Dochwie gedenken Jugendliche von heute, die einen Großteil ihrer Zeit imInternet verbringen? "Nicht grundlegend anders als früher - aberdigitaler", sagt Georg Tschurtschenthaler, der bei der Gebrüder BeetzFilmproduktion Berlin verantwortlich für #uploading_holocaust ist."Oft ist das, was Teenagern in der Schule vermittelt wird, sehr weitentfernt von ihrer eigenen digitalen Lebenswelt. Wichtig ist, dasswir sie ernst nehmen und ihnen auch in ihrem Umgang mit der digitalenWelt die Chance geben, eine eigene Perspektive zu finden.""71 Prozent haben wie du schon einmal ein ehemaligesKonzentrationslager besucht." [1]So wie auf #uploading_holocaust. Das digitale Lerntool fürSchulklassen ab Stufe sieben wurde in enger Zusammenarbeit mitJugendlichen und Experten entwickelt. Die Erfolgsformel deskostenlosen Portals, das allen Interessierten offensteht: DiePlattform stellt Fragen rund um den Holocaust und spricht die Spracheihrer Zielgruppe, ohne sich anzubiedern. "Warst du schon mal in einemehemaligen Konzentrationslager? Wie fandest du es? Welches Gefühllöst das Wort Holocaust bei dir aus?" - wer sich durchklickt,erfährt, was andere denken und hinterfragt die eigene Meinung.Tschurtschenthaler: "Wir wissen aus Projekten, dass es sehrmotiviert, sich mithilfe einer Umfrage selbst einzuschätzen und mitanderen zu vergleichen. Diese Art von Wissensvermittlung im Netzbirgt viel Potenzial.""61 Prozent finden: Der Besuch im ehemaligen Konzentrationslagerhat mich bewegt."[2]Geschichte für Jugendliche verständlich und zeitgemäß vermittelnund dabei trotzdem pädagogisch korrekt bleiben: #uploading_holocaustzeigt einen Weg, wie Erinnern künftig funktionieren könnte - undnutzt dabei die Instrumente der Generation Z. Durch die Umfrage führtder 19-jährige Jakob, einer der wenigen deutschen YouTuber, dieselbst Videos in Gedenkstätten gedreht und hochgeladen haben undglaubwürdig Haltung zeigen. YouTube-Videos israelischer Jugendlicher,die sich auf ihrer Klassenfahrt nach Polen gefilmt haben, begleitendie Reise in die Vergangenheit: Im ehemaligen Konzentrationslagersuchen sie nach ihrer eigenen Familiengeschichte. Für deutscheJugendliche sind das oft beklemmende Videos. "Viele haben sichgewundert, wie unbefangen die israelischen Schüler mit dem Themaumgehen. Bei uns wäre es ein Tabu, in einer Gedenkstätte laut zulachen, zu tanzen oder zu filmen", sagt Georg Tschurtschenthaler."Zwei Prozent aller Nutzer interessieren sich gar nicht für dasThema Holocaust."[3]Berührungsängste zwischen den Jugendlichen aus Deutschland undIsrael gäbe es keine, so Tschurtschenthaler. "Als erste Generationhaben sie die Chance, sich relativ normal zu begegnen - zum Beispielüber unsere Plattform, die auch den Dialog ermöglicht." Und welcheRolle spielt die Schuldfrage heute? "Unsere Umfrage zeigt, dass sichSchülerinnen und Schüler in Deutschland für den Holocaustinteressieren und große Empathie für das Thema aufbringen", soTschurtschenthaler. "Sie spüren die Verantwortung, weil es hier inDeutschland passiert ist. Aber die Schuldfrage ist nicht mehr sorelevant." Außerdem zeigt #uploading_holocaust: Jugendliche wünschensich einen Geschichtsunterricht jenseits der Frontalvermittlung. Undfast alle finden Besuche von Gedenkstätten sehr hilfreich, um dasVergangene besser nachvollziehen und verstehen zu können.Die konkrete Erfahrung vor Ort könne digitales Erinnern nichtersetzen, ist Tschurtschenthaler überzeugt. "Aber genauso brauchenwir einen Raum im Netz, um zu verstehen, welche Prozesse zumHolocaust geführt haben. Dass ähnliche Entwicklungen jederzeit wiedermöglich und Radikalisierungen gefährlich sind." Bei vielen Usern seisofort der Bezug zur Gegenwart da gewesen: "Die Jugendlichenengagieren sich für Flüchtlinge, die in ihrer Klasse sind, undmerken: Das ist jetzt wieder ein wichtiger Moment. Es passierenbeunruhigende Dinge, die Fremdenfeindlichkeit nimmt zu. Was bedeutetdas? Deshalb ist es unerlässlich, dass man die Vergangenheit wachhältund aus ihr für die Gegenwart und Zukunft lernt. "[1 - 3]:Ergebnisse der Online-Umfrage auf uploading-holocaust.com,Stand: 11.10.2017Deutschlands Innovationswettbewerb "Ausgezeichnete Orte im Landder Ideen" "Offen denken. Deutschlands Innovationswettbewerb "Ausgezeichnete Orte im Landder Ideen" "Offen denken. Damit sich Neues entfalten kann": Die Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und die Deutsche Bank prämieren 2017bundesweit die 100 besten Projekte, die zeigen, wie Offenheit fürNeues unsere Gesellschaft voranbringen kann.Weitere Infos zum Wettbewerb und zum Projekt #uploading_holocaust:www.ausgezeichnete-orte.de sowie http://uploading-holocaust.com.