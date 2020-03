unverzichtbar: Gemeinsam gegen Corona (FOTO)

Berlin (ots) - Mit der bundesweiten Schaltung des Plakats "#unverzichtbar: Schutzmaßnahmen gegen Corona" auf zahlreichen Außenwerbeflächen erinnert die Apothekerschaft ab Donnerstag dieser Woche an die Einhaltung einfacher und effektiver Verhaltensregeln im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus'.Auch wenn in Zeiten von Geschäftsschließungen und Homeoffice weniger Menschen als sonst im öffentlichen Raum unterwegs sind (und sein sollen), will der Berufsstand damit im Rahmen seiner langfristigen #unverzichtbar-Kampagne informieren und die Bevölkerung motivieren, die Krise gemeinsam zu überstehen. "Apotheken haben einen Auftrag zur Gesundheitsaufklärung. Die wollen wir jetzt aber nicht mit erhobenem Zeigefinger betreiben, sondern mit einem Appell an Herz und Verstand der Leute", sagt dazu ABDA-Kommunikationschef Reiner Kern."Wir unterstützen die Apothekerschaft mit dem, was wir gut können, Aufmerksamkeit erzeugen. Wir schaffen mit der Kampagne eine flächendeckende Reichweite für die wichtigen, auf den Plakaten abgebildeten öffentlichen Verhaltensregeln, mit denen wir die Bevölkerung unmittelbar erreichen", sagt Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland GmbH.Das Textmotiv soll ab dem 2. April 2020 für mindestens eine Woche auf 2.800 Großflächen bundesweit zu sehen sein. Die Schaltung des Plakates wurde durch eine Kooperation mit der Firma Ströer, einem der größten Anbieter von Außenwerbeflächen, möglich. Die darauf empfohlenen Verhaltensregeln lauten u.a. "Keine Bussis und Umarmungen, dafür öfter lächeln!" und "Keine Panik, nicht hamstern, einander helfen!". Die Außenwerbung ergänzt damit verschiedene Plakate und Aushänge, die vor und in den Apotheken zum Einsatz kommen, um die Patienten über den Schutz vor dem Coronavirus zu informieren.Mehr Informationen unter http://www.abda.de und //www.einfach-unverzichtbar.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 4000 4132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 4000 4137, c.splett@abda.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7002/4561070OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. ApothekerverbändeOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell