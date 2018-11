Mainz (ots) -Am 14. November 2018 wird Prinz Charles 70 Jahre alt. Am Vorabend,am Dienstag, 13. November 2018, 20.15 Uhr, zeichnet "ZDFzeit" seinLeben nach: Die Dokumentation "Der unterschätzte Thronfolger" vonUlrike Grunewald und Volker Schmidt-Sondermann geht darin auch derFrage nach, ob der Prinz ein König sein wird, der politisch Positionbezieht und sich einmischt.Das ZDF-Team sowie eines der britischen BBC waren die einzigen,die in diesem Sommer das Thronfolgerpaar über die Scilly-Inselbegleiten konnten. Sie waren dabei, als Prinz Charles und seine FrauCamilla traditionell ihr Herzogtum Cornwall besuchten, dessenLändereien Charles an örtliche Farmer verpachtet hat. Das HerzogtumCornwall ist die Geldbörse des Prinzen: Die Einnahmen aus deninsgesamt 3500 Pachtobjekten finanzieren den Lebensunterhalt derFamilie und fließen auch in seine wohltätigen Projekte.Trotz vieler Rückschläge hat Prinz Charles für sich eine Rollegefunden, um sein Schicksal als ewiger Thronfolger zu meistern. Mitdem Rückzug seines Vaters, Prinz Philip, aus der Öffentlichkeit ister zum wichtigsten Mann an der Seite der Queen geworden. Mittlerweilegibt er hinter den Kulissen den Ton an und sorgt für Effizienz imKönigshaus. Nur noch die unmittelbare Kernfamilie erscheint imRampenlicht: die Queen, Charles und Camilla, William, Kate, Harry undMeghan. Die Windsors scheinen für die Zukunft gerüstet, die Dynastiegilt als gesichert. Die desaströsen Jahre für die britische Krone,als Charles' Ehekrieg mit Diana beinahe die Monarchie zerstört hätte,liegen weit zurück.ZDFinfo sendet die "ZDFzeit"-Doku "Der unterschätzte Thronfolger -Prinz Charles wird 70" erneut am Freitag, 16. November 2018, 11.30Uhr, sowie am Samstag, 17. November 2018, 7.45 Uhr.Pressemappe: https://ly.zdf.de/3Vf/https://zeit.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell