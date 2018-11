unter den linden: Nach Merkels Rückzug - Was wird aus Europa? - Montag, 05. November 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Europa steht in den kommenden Monaten vormaßgeblichen Weichenstellungen: Ende März wird der Brexit vollzogen -und zum heutigen Tag weiß noch niemand, wie genau das Verfahrenvonstatten gehen soll. Zwei Monate später entscheiden dann dieWählerinnen und Wähler in der Europäischen Union über dieZusammensetzung des neuen EU-Parlaments. Glaubt man den Umfragen,werden die EU-skeptischen Parteien an Gewicht gewinnen. In dieserZeit des Umbruchs braucht Europa Stabilität und Verlässlichkeit. Hierwird an erster Stelle immer Deutschland genannt. Aber was bedeutetAngela Merkels Teilrückzug für die Europapolitik? Ändert sich derKurs und die Stimme Deutschlands? Und wie bewerten die europäischenPartner die neue Situation in Deutschland?Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster bei "unterden linden" mit ihren Gästen:- Franziska Brantner, Parlamentarische Geschäftsführerin undeuropapolitische Sprecherin, MdB, Bündnis 90/Die Grünen- Jürgen Hardt, Außenpolitischer Sprecher CDU/CSU-Fraktion, MdB,CDUPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell