"Die unsichtbare Krankheit": Sendung mit der Maus gibt psychisch erkrankten Kindern eine Stimme

Köln (ots) -Diese "Sendung mit der Maus" ist anders. Während sich dieSachgeschichten sonst vor allem darum drehen, wie man Dingeherstellt, geht es am 14. Oktober (9.10 Uhr Das Erste, 11.30 UhrKiKA) um seelisch erkrankte Kinder. Maus-Reporter Johannes Büchsbesuchte für die Sonderausgabe "Die unsichtbare Krankheit" eineKlinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie."Wir geben den Kindern, die selbst unter einer psychischen Erkrankungleiden, in unserer Sendung eine Stimme", sagt WDR-Redakteurin HenrikeVieregge. Neben den Ärztinnen der Klinik kommen vor allem die Kinderzu Wort und erzählen ihre persönliche Geschichte - von den erstenSymptomen über den Klinikaufenthalt bis hin zu einem positivenAusblick in die Zukunft. Selbst vor der Kamera standen sie dafürnicht: In den Originalaufnahmen aus der Klinik sind die Kinder alsTrickfiguren zu sehen und erzählen, wie es ihnen gelungen ist, ihreÄngste und Aggressionen in den Griff zu bekommen.Der Redaktion der "Sendung mit der Maus" geht es darum, dem Stigmaetwas entgegenzusetzen, dem gerade Kinder ausgesetzt sind, wenn es umseelische Erkrankungen geht. "Es gibt in unserer Gesellschaft nochimmer viele Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischenErkrankungen", sagt Brigitta Mühlenbeck, Leiterin des WDRKinderfernsehens. "Die Sendung mit der Maus möchte, wie in anderenLebensbereichen auch, Wissen über diese Krankheiten vermitteln undaufklären - um Kindern auch diesen Teil der Welt zu eröffnen, damitVorurteile gar nicht erst entstehen."Wie vorurteilslos Kinder selbst mit dem Thema umgehen, haben dieDreharbeiten gezeigt. "Die jungen Patientinnen und Patienten gehenmit großer Empathie und Offenheit miteinander um, was uns bei derArbeit an der Sendung sehr beeindruckt hat", so Henrike Vieregge.Bei ihrem alljährlichen internationalen Aktionstag am 10. Oktober2018 rückt auch die Weltgesundheitsorganisation in diesem Jahrbesonders junge Menschen in den Fokus. Aus diesem Anlass steht "DieSendung mit der Maus Spezial: Die unsichtbare Krankheit" bereits amMittwoch, 10. Oktober, online in der Mediathek von Das Erste und aufwww.die-maus.de. Die Fernsehpremiere des Maus-Spezials ist dann amdarauffolgenden Sonntag um 9.10 Uhr im Ersten und um 11.30 Uhr beiKiKA."Die Sendung mit der Maus Spezial: Die unsichtbare Krankheit" isteine Produktion des WDR (Autorinnen: Katja Engelhardt und InkaFriese; Animationen: Trickstudio Lutterbeck; "Trudes Tier": StudioSoi).Redaktion: Henrike Vieregge (WDR)Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge www.presse.WDR.de. DieSonderausgabe der "Sendung mit der Maus" steht ab sofort zur Ansichtim Vorführraum der Presselounge.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Svenja SiegertWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100svenja.siegert@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell