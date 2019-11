unserefreiheit: ZDF zieht Bilanz zum Themenschwerpunkt über Demokratie und Freiheit (FOTO)

Mainz (ots) -Das gab es noch nie: ein großer Themenschwerpunkt über 171 Tage im ZDF-Programm,in der ZDFmediathek und in den sozialen Medien - vom 70. Jahrestag derUnterzeichnung des Grundgesetzes am 23. Mai bis zum 9. November 2019, dem 30.Jahrestag des Mauerfalls. Die Jahrestage hat das ZDF zum Anlass genommen, mitDokumentationen, Fernsehfilmen, zahlreichen Beiträgen und Erklärfilmen über dieBedeutung der Demokratie und die jüngere deutsche Geschichte zu informieren.Begleitet wurde der umfangreiche Programmschwerpunkt von der größtenSocial-Media-Aktion, die das ZDF bisher umgesetzt hat. Über ein halbes Jahrhinweg wurde unter #unserefreiheit an jedem Tag ein neuer Inhalt in den sozialenMedien gepostet.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Demokratie lebt vom Austausch und vomMitmachen. Mit der Kampagne #unserefreiheit haben wir viele Menschen mit Fragenzu Grundrechten und freiheitlicher Gesellschaft in Berührung gebracht. Im Netzhaben wir einen Raum geschaffen, in dem 171 Tage lang intensiv diskutiert undgestritten wurde über die Frage, was Freiheit heute bedeutet."Allein mit den großen Dokumentationen und Fernsehfilmen zu den Jahrestagen kamendie Fernsehzuschauer bei insgesamt 38 Ausstrahlungen in der ZDF-Programmfamilie44,96 Millionen Mal mit dem Angebot in Kontakt. Bei Instagram und Facebookerreichte das #unserefreiheit-Angebot 15,56 Millionen Impressions - beiinsgesamt 311 Posts. Über alle drei Plattformen (inklusive Twitter) gab es rund34.000 Kommentare dazu. Die bisher größte Social-Media-Aktion des ZDF regte zuebenso zahlreichen wie vielfältigen Antworten an, welchen Wert Demokratie undGrundrechte in unserer Gesellschaft haben. Die Diskussionen im Netz wurden engmit einem eigenen Themenbereich in der ZDFmediathek verknüpft. Dort trug eininformativer Video-on-Demand-Schwerpunkt mit Dokumentationen, fiktionalenSendungen und Beiträgen aus der Aktualität zur Vertiefung des Themas bei - unteranderem mit den "ZDFzeit"-Dokumentationen "Wir Deutschen und die Demokratie","70 Jahre Grundgesetz - Die beste Verfassung der Welt", der "Deutschland-Bilanz"und "Soundtrack der Freiheit".Die Social-Media-Kampagne #unserefreiheit war eng verknüpft mit einer neuenAusgabe der Reihe "Am Puls Deutschlands - Unterwegs mit Jochen Breyer": DieKommentare der Nutzer waren impulsgebend für die Dokumentation #unserefreiheit.Tausende Nachrichten zu den Fragen, was Freiheit ist, was sie uns persönlichbedeutet und wie frei wir leben können, erreichten Jochen Breyer und sein Team.In der Dokumentation, die am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober 2019, im ZDF2,32 Millionen Zuschauer sahen, besuchte der Reporter einige der Personen, dieihm vorher geschrieben hatten, und beleuchtete mit ihnen unterschiedliche Artenvon Freiheit.Die Inhalte des Themenschwerpunktes zu den beiden Jubiläen "70 JahreGrundgesetz" und "30 Jahre Mauerfall" sind auch nach dem Ende der Aktion weiterin der ZDFmediathek unter #unserefreiheit abrufbar.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/unserefreiheitThemenschwerpunkt #unserefreiheit in der ZDFmediathek:https://zdf.de/geschichte/unserefreiheit-110.htmlDoku "Am Puls Deutschlands - #unserefreiheit" in der ZDFmediathek:https://kurz.zdf.de/Y989/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell