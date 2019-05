"Die unglaubliche Reise der Wanderwölfe" (FOTO)

Baden-Baden / Rumänien (ots) -SWR Doku am Sonntag, 30. Juni 2019 um 20:15 Uhr im SWR FernsehenViele kannten Wölfe lange nur aus Märchen, doch längst sind siewieder eine feste Größe in der Welt der Schlagzeilen geworden. Sobaldirgendwo ein Lamm gerissen wird, entbrennt die Diskussion umArtenschutz und Abschussgenehmigungen. Die Dokumentation "Dieunglaubliche Reise der Wanderwölfe" beschäftigt sich mit derFaszination Wolf abseits von Stereotypen und Kontroversen. Zu sehenam Sonntag, 30. Juni 2019, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Einmal quer durch EuropaIn Rumänien gibt es die meisten Schafzüchter in der EU und auchdie größte Wolfspopulation - man vermutet bis zu 3.000 Exemplare.Einer von ihnen ist Wolfsrüde Slava, dessen Spuren Filmautor VincentSteiger folgt. Slavas Wanderschaft führt über insgesamt 3.000Kilometer von den Karpatenwäldern quer durch die Alpen bis in denäußersten Nordwesten Spaniens. Wissenschaftler konnten die Streckeanhand von Wolfsspuren und DNA-Analysen rekonstruieren. Bei seinemAufbruch in Rumänien ist Slava gerade zwei Jahre alt und allein, weilsein Rudel ihn verstoßen hat. Eine Strafe, die der Grauwolf sicheinhandelte, als er gegen das Leittier und die Rangordnung seinesRudels aufbegehrt hatte.Faszination WolfBeeindruckt von den Fähigkeiten der Wölfe, auf sich alleingestellt solch ungeheure Strecken zu bewältigen, stellte derNaturfilmer Slavas Reise mit trainierten Wölfen nach. DieDokumentation nimmt dabei die Perspektive des Wanderwolfes ein undversucht, Gefahren, Hunger, Entbehrungen und Erschöpfung aus dessenBlick darzustellen.Internationale KoproduktionDie Doku ist eine internationale Koproduktion des SWR mit demfranzösischen und chinesischen Fernsehen. Zuschauerinnen undZuschauer werden auf eine faszinierende Reise mitgenommen undeingeladen, jenseits von Schlagzeilen die Frage zu stellen, ob Menschund Wolf in Europa ihre Lebensräume künftig nicht auch wieder teilenkönnten.Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen" Die Reihe "Geschichte undEntdeckungen" bietet dem Publikum am Sonntagabend um 20:15 Uhr im SWRFernsehen aufwändig produzierte Dokus zu unterschiedlichstenWissensgebieten aus dem deutschen Südwesten. Darunter Alltags-,Technik- oder Kulturgeschichte, aber auch Themen wie Archäologie,Geografie, Reise, Tiere und Natur.SendungDie 90-minütige Doku "Die unglaubliche Reise der Wanderwölfe" wirdam 30. Juni 2019 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/swrfernsehen-unglaubliche-reise-der-wanderwoelfeFotos über www.ARD-foto.de. Akkreditierte Journalisten können denFilm anschauen auf www.presseportal.swr.de.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell